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Двое детей в столице утонули во время купания в неположенном месте

купание запрещено Фото: Zakon.kz
О трагедии на реке Есиль в районе моста по улице Бейсекова стало известно в 12:50, передает Zakon.kz.
Водолазным отрядом незамедлительно произведено обследование дна реки, где из воды было извлечено тело одного несовершеннолетнего ребенка, затем, спустя несколько минут, найдено тело второго ребенка. Личности детей устанавливаются Департаментом полиции. Пресс-служба ДЧС города Нур-Султана

Спасатели обнаружили на берегу вещи погибших. Отмечается, что недалеко от места установлен информационный стенд, а также запрещающие знаки о запрете купания на данном участке.

Уважаемые родители, ДЧС города Нур-Султана настоятельно рекомендует не оставлять детей без присмотра взрослых! Проводите с детьми беседы о соблюдении правил безопасности в особенности в летний период каникул. На сегодняшний день в столице разрешены три официальных участка для купания: Центральный парк, зоны отдыха «Три пескаря» и «Столичный двор».Пресс-служба ДЧС города Нур-Султана
Елена Беляева
Нур-Султан
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