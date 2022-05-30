Отменено чрезвычайное положение в Судане

Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал 29 мая указ об отмене чрезвычайного положения в стране, сообщает Zakon.kz.

Это решение было принято в целях создания благоприятной обстановки для продуктивного диалога, который приведет к стабильности в переходный период, – говорится в документе.

По информации РБК, режим чрезвычайного положения власти ввели в октябре 2021 года. После этого Судан стал переживать политический кризис. С тех пор в столице страны и других городах не прекращались акции протеста с требованием возвращения к гражданскому правлению.