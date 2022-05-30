Заболевших за сутки COVID-19 выявили в двух регионах Казахстана
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 29 мая в Казахстане. Согласно данным, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в двух регионах страны – Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 4.
Всего в стране подтверждено 1 305 745 случаев заболевания КВИ.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 7,
в Алматы – 3,
в Алматинской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 996 человек.
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