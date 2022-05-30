Заболевших за сутки COVID-19 выявили в двух регионах Казахстана

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 29 мая в Казахстане. Согласно данным, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в двух регионах страны – Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.