Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Заболевших за сутки COVID-19 выявили в двух регионах Казахстана

РК, КВИ, сутки, данные, МВК Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 29 мая в Казахстане. Согласно данным, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в двух регионах страны – Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 4.

Всего в стране подтверждено 1 305 745 случаев заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 7,

  • в Алматы – 3,

  • в Алматинской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 996 человек.

Динара Халдарова
COVID-19 МВК Казахстан
0
Показать комментарии
Все
Павлодарка съездила к родственникам и вернулась с чужим кредитом в миллион тенге
Пассажиры возмутились задержкой рейса Алматы – Хургада
Чрезвычайная пожарная опасность, град, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Казахстанскую федерацию футбола оштрафовали почти на 9 млн тенге из-за фанатов
Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился
Арыстанбек Мухамедиулы арестован по делу о хищении 146 миллионов тенге
Курсы валют на выходные дни
Власти Норвегии решили переименовать Беларусь в официальных документах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления