«Пролетаем над Актау»: космонавт показал короткое видео
Фото: pixabay
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев опубликовал видео из космоса в своем канале на YouTube. В коротком видео запечатлена Мангистауская область и Каспийское море, передает Zakon.kz.
Пролетаем над Актау, скоро будем у Аральского моря, – говорит Олег Артемьев в своем видео.
В комментариях пользователи поделились своими впечатлениями:
О, свой дом увидел!
Пролетаем над городом, который вписан в паспорте моем навсегда – Шевченко.
Только что с земли видел вас.
Север Каспия зеленый.
Чего так шумно на станции?
0
Показать комментарии