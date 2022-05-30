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«Пролетаем над Актау»: космонавт показал короткое видео

Актау Фото: pixabay
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев опубликовал видео из космоса в своем канале на YouTube. В коротком видео запечатлена Мангистауская область и Каспийское море, передает Zakon.kz.
Пролетаем над Актау, скоро будем у Аральского моря, – говорит Олег Артемьев в своем видео.

В комментариях пользователи поделились своими впечатлениями:

  • О, свой дом увидел!

  • Пролетаем над городом, который вписан в паспорте моем навсегда – Шевченко.

  • Только что с земли видел вас.

  • Север Каспия зеленый.

  • Чего так шумно на станции?

Ирина Лукичева
Актау
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