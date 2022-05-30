«Пролетаем над Актау»: космонавт показал короткое видео

Фото: pixabay

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев опубликовал видео из космоса в своем канале на YouTube. В коротком видео запечатлена Мангистауская область и Каспийское море, передает Zakon.kz.