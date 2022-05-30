В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Правительство предоставило право органам государственного управления:
премировать, устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окладам руководителей организаций по результатам их работы, а также оказывать материальную помощь за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего госучреждения по плану финансирования или плану развития;
утверждать сдельные расценки при сдельной оплате труда работников;
устанавливать за счет средств местного бюджета стимулирующие надбавки к должностным окладам работников организаций, финансируемых из местного бюджета, по решению местных представительных органов.
При этом порядок и условия установления стимулирующих надбавок к должностным окладам работников организаций, финансируемых из местного бюджета, определяются соответствующим местным исполнительным органом.
Постановление вводится в действие с 7 июня 2022 года.