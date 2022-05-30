Юные казахстанские таеквондисты завоевали 28 медалей в Австрии

Фото: olympic.kz

В Инсбруке проходит рейтинговый турнир Austrian Open по таеквондо. Первый соревновательный день был плодотворным для казахстанских юных спортсменов, передает Zakon.kz.