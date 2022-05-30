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Юные казахстанские таеквондисты завоевали 28 медалей в Австрии

турнир Фото: olympic.kz
В Инсбруке проходит рейтинговый турнир Austrian Open по таеквондо. Первый соревновательный день был плодотворным для казахстанских юных спортсменов, передает Zakon.kz.

Казахстанские таеквондисты отличились 28 наградами: 11 золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых, сообщает olympic.kz.

Список победителей и призеров Austrian Open G2

Кадеты

І место:

  • Ярина Пуганцова, 29 кг;

  • Нурай Амангелди, 37 кг;

  • Нурперзент Саматулы, 33 кг;

  • Темиржан Таскын, 41 кг;

  • Дастан Нажимханов, 49 кг;

  • Дарын Зайнеш, 53 кг;

  • Амиржан Иманбаев, 65 кг. 

ІІ место:

  • Зейнеп Азаматкызы, 29 кг;

  • Акбота Желеу, 41 кг;

  • Нурайым Жумабек, 44 кг;

  • Мирислам Мирзакаримов, 33 кг;

  • Максат Толегенов, 41 кг;

  • Бекет Болатулы, 45 кг;

  • Медет Елемесов, 53 кг;

  • Амирхан Мустафин, 57 кг.

ІІІ место:

  • Адема Байзакова, 47 кг;

  • Ольга Власюк, 59 кг;

  • Артур Пак, 61 кг;

  • Абылайхан Утебалиев, 61 кг;

  • Али Дабисов, 65 кг.

Юниоры

І место:

  • Акрамат Долгиев, 48 кг;

  • Тамирлан Тлеулес, 51 кг;

  • Батырхан Толеугали, 68 кг;

  • Алибек Нургазы, 45 кг.

ІІ место:

  • Жовохир Исломов, 55 кг;

  • Рамина Аширова, 44 кг;

  • Бекторе Оралханов, 45 кг.

ІІІ место:

  • Адил Тлеугабыл, 63 кг.

Ирина Лукичева
Австрия
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