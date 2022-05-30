Юные казахстанские таеквондисты завоевали 28 медалей в Австрии
Казахстанские таеквондисты отличились 28 наградами: 11 золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых, сообщает olympic.kz.
Список победителей и призеров Austrian Open G2
Кадеты
І место:
Ярина Пуганцова, 29 кг;
Нурай Амангелди, 37 кг;
Нурперзент Саматулы, 33 кг;
Темиржан Таскын, 41 кг;
Дастан Нажимханов, 49 кг;
Дарын Зайнеш, 53 кг;
Амиржан Иманбаев, 65 кг.
ІІ место:
Зейнеп Азаматкызы, 29 кг;
Акбота Желеу, 41 кг;
Нурайым Жумабек, 44 кг;
Мирислам Мирзакаримов, 33 кг;
Максат Толегенов, 41 кг;
Бекет Болатулы, 45 кг;
Медет Елемесов, 53 кг;
Амирхан Мустафин, 57 кг.
ІІІ место:
Адема Байзакова, 47 кг;
Ольга Власюк, 59 кг;
Артур Пак, 61 кг;
Абылайхан Утебалиев, 61 кг;
Али Дабисов, 65 кг.
Юниоры
І место:
Акрамат Долгиев, 48 кг;
Тамирлан Тлеулес, 51 кг;
Батырхан Толеугали, 68 кг;
Алибек Нургазы, 45 кг.
ІІ место:
Жовохир Исломов, 55 кг;
Рамина Аширова, 44 кг;
Бекторе Оралханов, 45 кг.
ІІІ место:
Адил Тлеугабыл, 63 кг.