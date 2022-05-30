Участок улицы Кордай частично перекрыли в Нур-Султане

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В столице начался средний ремонт дорожного полотна по улице Кордай. Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, передает Zakon.kz.