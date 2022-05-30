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Участок улицы Кордай частично перекрыли в Нур-Султане

Нур-Султан Фото: Zakon.kz
В столице начался средний ремонт дорожного полотна по улице Кордай. Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, передает Zakon.kz.

Как сообщили в столичном акимате, дорожно-ремонтные работы пройдут с 30 мая по 10 июля. Движение перекрыто по улице Кордай на участке от пр. Бауыржана Момышулы до ул. Мустафы Шокая.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении транспортного управления.
Ирина Лукичева
Нур-Султан
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