Папа Римский назвал Казахстан надежным партнером

Папа Римский Франциск в сентябре посетит Казахстан для участия в Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Съезд пройдет в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди прибыл с официальным визитом в Ватикан и встретился с Папой Римским Франциском, сообщает пресс-служба МИД РК.

Понтифик отметил, что Казахстан является надежным партнером Ватикана в Центральной Азии.

Глава Римско-католической церкви дал высокую оценку политическим и экономическим реформам в рамках построения Нового Казахстана и предстоящего общенационального референдума по внесению изменений в Конституцию.

Стороны обсудили повестку предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре в столице Казахстана. Понтифик с удовлетворением отметил вклад Казахстана в продвижение межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога.

Было отмечено решение Папы Франциска посетить Казахстан с государственным визитом и участвовать в работе съезда. Министр сообщил, что приезда Папы с нетерпением ждут католики не только Казахстана, но и всей Центральной Азии.