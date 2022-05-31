Папа Римский назвал Казахстан надежным партнером
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди прибыл с официальным визитом в Ватикан и встретился с Папой Римским Франциском, сообщает пресс-служба МИД РК.
Понтифик отметил, что Казахстан является надежным партнером Ватикана в Центральной Азии.
Глава Римско-католической церкви дал высокую оценку политическим и экономическим реформам в рамках построения Нового Казахстана и предстоящего общенационального референдума по внесению изменений в Конституцию.
Стороны обсудили повестку предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре в столице Казахстана. Понтифик с удовлетворением отметил вклад Казахстана в продвижение межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога.
Было отмечено решение Папы Франциска посетить Казахстан с государственным визитом и участвовать в работе съезда. Министр сообщил, что приезда Папы с нетерпением ждут католики не только Казахстана, но и всей Центральной Азии.