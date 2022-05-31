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Поиск казахстанцев – жертв политических репрессий продолжается

Алматинская область, музей жертв политических репрессий Фото: Zakon.kz
31 мая в Казахстане – День памяти жертв политических репрессий. Корреспондент Zakon.kz посетил Музей памяти жертв политических репрессий в селе Жаналык Талгарского района Алматинской области.

В этом районе до сих пор находят останки репрессированных. С конца 2018 года здесь работает Музей памяти жертв политических репрессий. Его руководитель Меиржан Мусабаев рассказал, что в годы Большого террора именно в этих местах было место захоронения людей, которых расстреливали в Алма-Ате.

Расстреливали в подвале НКВД, в день двадцать-тридцать человек. Тела привозили сюда, здесь было тогда пустынно, рядом нет поселков, копали траншею и засыпали останками. Меиржан Мусабаев

Репрессиям подвергались самые разные люди. Это были не только политики, представители интеллигенции, но и простые сельхозрабочие, плотники, бухгалтеры. Национальности репрессированных тоже разные – корейцы, японцы, есть много немцев.

Священники

Фото: Zakon.kz

Музей памяти жертв политических репрессий активно сотрудничает с самоорганизацией немцев «Возрождение», постоянно пополняет списки, а редакция немецкой местной газеты их публикует.

Среди репрессированных – люди разных религий. Когда человек умирает, надо читать молитву, а советская власть этого не разрешала. Вот и убивали тех, кто читал молитвы. Меиржан Мусабаев

Установлено, что здесь в братской могиле похоронено много православных священников. Сейчас шесть из них считаются православной церковью мучениками, потому что приняли мученическую смерть.

Репрессии

Фото: Zakon.kz

В городе Уштобе служили ссыльные епископы – святитель Макарий Кармазин и святитель Порфирий (Гулевич), епископ Симферопольский и Крымский. Владыку Макария сюда выслали в 1934-м, Порфирий приехал в 1937-м. Макарий приехал с племянницей. Кто-то из родственников помог купить домик на ул. Деповской, д. 20. Сейчас улица называется Байзакова, а на месте домика – пустырь. Когда-то в нем владыка Порфирий и владыка Макарий совершали божественную литургию. Конечно, втайне от властей, тогда не разрешались богослужения, но что им было бояться, их арестовывали много раз.

В 1937 году епископов арестовали и приговорили к расстрелу за проведение антисоветской пропаганды и дискредитацию советской власти, а также поддержку связи с контрреволюционными элементами, систематическое получение от последних материальной помощи. 23 декабря 1937 года вместе с двоюродной сестрой владыки Макария Раисой Александровной Ржевской они были расстреляны. И похоронены на полигоне НКВД «Жаналык» в братских могилах. Священник уштобинского храма во имя Архистратига Божия Михаила Николай Матлашов

В 1989 году в этих местах стали выдавать земли под дачи. Люди начали рыть котлованы под строительство домов и стали находить останки. И уже потом в результате расследования из архивов НКВД стало понятно, что это место массового захоронения. В том же году была организована общественная организация «Адилет» – это потомки репрессированных и историки-исследователи. Ее цель – реабилитация репрессированных и исторические исследования того периода. Благодаря этой организации земли освободили для музея.

Репрессии

Фото: Zakon.kz

В 2000 году здесь возвели мемориальный комплекс. А в 2018-м по программе «Рухани жангыру» построили музей при поддержке акимата Алматинской области. В музее находится история репрессированных Алматинской области. Останки репрессированных на этих землях находят до сих пор.

В 2018 году местный житель копал траншею, проводил воду из дома до бани, и наткнулся на кости. А когда полностью выкопали, то оказалось, что там захоронены 163 человека. Мы точно не можем знать, кто именно там лежал. Экспертиза показала, что среди тех людей пять – женщины, остальные мужчины. Половина славяне, половина – монголоиды. А чтобы определять, кто из них кто, нужны анализы ДНК, но у нас такие исследования не проводятся. Меиржан Мусабаев

В планах сотрудников музея археологическая экспедиция в Бурундай. Ученые предполагают, что там есть место захоронения.

Репрессии

Фото: Zakon.kz

Об этом специалисты узнали со слов водителя, который возил туда трупы, но никаких документальных подтверждений данного факта пока нет.

Там могут быть захоронены Темирбек Жургенов, Жанадай Садвокасов, председатель ЦИК Узакбай Кулумбетов. Мы хотели бы провести там археологические исследования. В Японии могут сделать точные ДНК-тесты. Дочь Кулумбетова жива, можно взять ДНК и сравнить. Меиржан Мусабаев

Сегодня на стенах музея – имена 4125 человек. Это те люди, которые были репрессированы, и их имена уже известны. Но список постоянно дополняется. Потомки репрессированных дают информацию о родных, и сотрудники музея составляют дополнительные списки с краткой информацией про каждого.

Репрессии

Фото: Zakon.kz

Все можно найти в базе.

К примеру, номер 3353 – Стамбеков Сердалы. И вот информация по нему: где родился, кем работал, когда арестовали и за что. У него статья 58-10, шпионаж и антисоциализм. А еще бывает 59-10 – бандитизм, эти две статьи самые «популярные» здесь. Сейчас изучаем историю. Ведь здесь указаны не только расстрелянные, но и отправленные в разные лагеря. А их дальнейшая судьба тут не пишется – осужден в трудовой лагерь на пять лет – и все. Мы узнаем, умер ли он в лагере, бежал или вернулся. В апреле я съездил в Карлаг. Там я нашел много информации о репрессированных из нашей области. Многие в этих лагерях умерли. Были те, кто сбежал, кто освободился и вернулся домой. У умерших в анкетах указано – умер такого-то числа, сбежал такого-то числа. Если после побега его не находили, то писали – осужденный убежал, не найден, дело отправлено в архив. Меиржан Мусабаев
Альберт Ахметов
Алматинская область Алматы Казахстан
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