Поиск казахстанцев – жертв политических репрессий продолжается
В этом районе до сих пор находят останки репрессированных. С конца 2018 года здесь работает Музей памяти жертв политических репрессий. Его руководитель Меиржан Мусабаев рассказал, что в годы Большого террора именно в этих местах было место захоронения людей, которых расстреливали в Алма-Ате.
Расстреливали в подвале НКВД, в день двадцать-тридцать человек. Тела привозили сюда, здесь было тогда пустынно, рядом нет поселков, копали траншею и засыпали останками. Меиржан Мусабаев
Репрессиям подвергались самые разные люди. Это были не только политики, представители интеллигенции, но и простые сельхозрабочие, плотники, бухгалтеры. Национальности репрессированных тоже разные – корейцы, японцы, есть много немцев.
Фото: Zakon.kz
Среди репрессированных – люди разных религий. Когда человек умирает, надо читать молитву, а советская власть этого не разрешала. Вот и убивали тех, кто читал молитвы. Меиржан Мусабаев
Установлено, что здесь в братской могиле похоронено много православных священников. Сейчас шесть из них считаются православной церковью мучениками, потому что приняли мученическую смерть.
Фото: Zakon.kz
В 1937 году епископов арестовали и приговорили к расстрелу за проведение антисоветской пропаганды и дискредитацию советской власти, а также поддержку связи с контрреволюционными элементами, систематическое получение от последних материальной помощи. 23 декабря 1937 года вместе с двоюродной сестрой владыки Макария Раисой Александровной Ржевской они были расстреляны. И похоронены на полигоне НКВД «Жаналык» в братских могилах. Священник уштобинского храма во имя Архистратига Божия Михаила Николай Матлашов
В 1989 году в этих местах стали выдавать земли под дачи. Люди начали рыть котлованы под строительство домов и стали находить останки. И уже потом в результате расследования из архивов НКВД стало понятно, что это место массового захоронения. В том же году была организована общественная организация «Адилет» – это потомки репрессированных и историки-исследователи. Ее цель – реабилитация репрессированных и исторические исследования того периода. Благодаря этой организации земли освободили для музея.
Фото: Zakon.kz
В 2018 году местный житель копал траншею, проводил воду из дома до бани, и наткнулся на кости. А когда полностью выкопали, то оказалось, что там захоронены 163 человека. Мы точно не можем знать, кто именно там лежал. Экспертиза показала, что среди тех людей пять – женщины, остальные мужчины. Половина славяне, половина – монголоиды. А чтобы определять, кто из них кто, нужны анализы ДНК, но у нас такие исследования не проводятся. Меиржан Мусабаев
В планах сотрудников музея археологическая экспедиция в Бурундай. Ученые предполагают, что там есть место захоронения.
Фото: Zakon.kz
Там могут быть захоронены Темирбек Жургенов, Жанадай Садвокасов, председатель ЦИК Узакбай Кулумбетов. Мы хотели бы провести там археологические исследования. В Японии могут сделать точные ДНК-тесты. Дочь Кулумбетова жива, можно взять ДНК и сравнить. Меиржан Мусабаев
Сегодня на стенах музея – имена 4125 человек. Это те люди, которые были репрессированы, и их имена уже известны. Но список постоянно дополняется. Потомки репрессированных дают информацию о родных, и сотрудники музея составляют дополнительные списки с краткой информацией про каждого.
Фото: Zakon.kz
Все можно найти в базе.
К примеру, номер 3353 – Стамбеков Сердалы. И вот информация по нему: где родился, кем работал, когда арестовали и за что. У него статья 58-10, шпионаж и антисоциализм. А еще бывает 59-10 – бандитизм, эти две статьи самые «популярные» здесь. Сейчас изучаем историю. Ведь здесь указаны не только расстрелянные, но и отправленные в разные лагеря. А их дальнейшая судьба тут не пишется – осужден в трудовой лагерь на пять лет – и все. Мы узнаем, умер ли он в лагере, бежал или вернулся. В апреле я съездил в Карлаг. Там я нашел много информации о репрессированных из нашей области. Многие в этих лагерях умерли. Были те, кто сбежал, кто освободился и вернулся домой. У умерших в анкетах указано – умер такого-то числа, сбежал такого-то числа. Если после побега его не находили, то писали – осужденный убежал, не найден, дело отправлено в архив. Меиржан Мусабаев