Ликвидация КСК – 40% домов не перешли на ОСИ или ПТ в Алматы

Установленный законом срок перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления закончится через месяц, в Алматы предстоит усиленно поработать, чтобы успеть до дедлайна, передает Zakon.kz.

Руководитель Управления жилищной политики Алматы Данияр Кирикбаев отчитался, что по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 3983 новых форм управления с охватом 4294 многоквартирных жилых домов, из которых 857 – выбрали форму управления домом в виде объединения собственников имущества (ОСИ) и 3126 – предпочли выбрать форму простых товариществ (ПТ). В итоге на новую форму управления хозяйством перешли 60,2% многоквартирных жилых домов Алматы.

Процесс отказа от прежней формы управления домом – КСК (кооператив собственников квартир) – идет не так гладко, как хотелось, по ряду причин. Сначала помешала пандемия COVID-19, из-за которой было сложно проводить собрания жильцов, а теперь сами КСК мешают работе вновь создаваемых объединений.

Некоторые председатели КСК отказываются добровольно подписывать акт приема-передачи дома в ОСИ. В связи с отсутствием мер по воздействию на действующих руководителей органов управления в передаче документации и денежных средств на многоквартирные жилые дома, во многих случаях эта передача осуществляется решением суда. При этом судебные тяжбы затягиваются в среднем до одного года, что вызывает социальное напряжение среди жителей. Данияр Кирикбаев

Другой проблемой являются споры по поводу содержания дворовых территорий. Если раньше уборку двора проводил КСК, то теперь это должен делать ОСИ или ПТ, но, согласно внесенным поправкам в действующее законодательство, собственники квартир, нежилых помещений отказываются от уборки придомовой и дворовой территории, не включенной в состав кондоминиума.

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Также, по словам главы Управления жилищной политики Алматы, немало вопросов у горожан вызывает содержание малоквартирных жилых домов. Проблема в том, что для малоквартирных жилых домов (от восьми до 18 квартир в доме) выбор одной из новых форм управления (ОСИ либо ПТ) с дальнейшим существованием за счет расходов на содержание жилья слишком дорогое удовольствие из-за малого поступления денежных средств.

По вышеуказанным проблемным вопросам направлены инициативные письма в центральный государственный орган МИИР РК. Мы знаем, согласно постановлению Мажилиса Парламента РК, Алматы включен в состав рабочей группы по реформированию ЖКХ. Данияр Кирикбаев

По информации главы профильного управления, сроки перехода от КСК на ОСИ или ПТ продлевать не планируют. Акимат, ожидая ответа по сложившейся ситуации от МИИР, продолжает активную работу по переводу домов с КСК на ОСИ или ПТ.

Сейчас более 60% домов по Алматы сменили форму собственности. Думаю, за месяц «добьем», будем нагонять. Мы активно работаем, проводим собрания среди жителей и оказываем помощь в регистрации. Никто у нас бесхозным не останется. Данияр Кирикбаев

В целом, ОСИ, как форма объединения, с первого дня регистрации в департаменте юстиции приступает к работе, заключает договоры, занимается содержанием дома; ПТ – заключает договоры с управляющей компанией, которая, получив сертификат на содержание домов, помогает жильцам заключать договоры, содержит и управляет домом.

Решение о выборе новой формы управления домом принимается только на общем собрании жильцов. Голосование жильцов протоколируется.

В Алматы самый крупный в стране жилищный фонд, насчитывающий порядка 8879 многоквартирных жилых домов, которые обслуживали более 820 органов управления (КСК, ПК, ПКСК). При этом только 7129 многоквартирных жилых домов подлежат переходу на новые формы управления (ОСИ или ПТ).