Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года

Информационная система «Параграф» подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с июня 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Уполномоченный по правам человека в РК

В КоАП внесены поправки по вопросам деятельности уполномоченного по правам человека. Установлено, что уполномоченный по правам человека в РК не обязан давать показания об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Также КоАП дополнен ст. 668-1, которая регламентирует ответственность за вмешательство либо воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по правам человека.

Судебная система

Из состава лиц Высшего судебного совета, назначаемых по должности, исключены министр юстиции и руководитель уполномоченного органа по делам государственной службы.

Административно-территориальное устройство

Произошли изменения в административно-территориальном устройстве ВКО. Административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области перенесен из села Аксуат в село Акжар.

Также в составе ВКО образованы:

район Ақсуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района; район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.

Перенесен административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана в город Қонаев.

Образованы три области:

область Абай с административным центром в городе Семее;

область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане;

область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане.

Инновационная деятельность

Национальным институтом развития в области инновационного развития определено АО «Национальное агентство по развитию инноваций QazInnovations».

В перечень юридических лиц, уполномоченных на реализацию мер государственной поддержки инновационной деятельности, вошли АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и QazTech Ventures.

Изменились правила предоставления инновационных грантов на технологическое развитие действующих предприятий.

В частности, определено, что критерием предоставления инновационного гранта на технологическое развитие по приоритетному направлению «Информационно-коммуникационные технологии» является нахождение ИКТ разработки и продукции электронной промышленности в Реестре доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности либо наличие индустриального сертификата.

Инновационный грант на технологическое развитие действующих предприятий предоставляется в размере до 70% обоснованных затрат по лицензионному договору или до 50% обоснованных затрат на приобретение комплектующих и оборудования, но не более 100 млн тенге по приоритетному направлению «Информационно-коммуникационные технологии» и не более 400 млн тенге по приоритетным направлениям, определенным уполномоченным органом согласно Предпринимательскому кодексу.

Также в новой редакции изложены Требования к процедуре проведения экспертиз и Бизнес-план проекта по структуре.

Госзакупки

В перечень изъятий из национального режима при осуществлении госзакупок вошли вычислительные машины и их блоки. Исключение составляют товары, не производимые на территории РК.

Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках ГОБМП или в системе ОСМС, фармацевтических услуг изложены в новой редакции.

Закуп лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг осуществляется заказчиком или организатором закупа одним из следующих способов:

1) тендер посредством веб-портала;

2) автоматизированный тендер посредством веб-портала;

3) запрос ценовых предложений посредством веб-портала;

4) из одного источника посредством веб-портала;

5) закуп у единого дистрибьютора по его списку;

6) через единого дистрибьютора в случаях, предусмотренных настоящими правилами.

Единым дистрибьютором закуп осуществляется одним из следующих способов:

тендер посредством веб-портала;

автоматизированный тендер посредством веб-портала;

из одного источника посредством веб-портала;

по долгосрочным договорам поставки посредством веб-портала.

Оборот вооружения

В правила оборота вооружения и военной техники внесены дополнения, согласно которым хранение вооружения и военной техники организациями оборонно-промышленного комплекса регламентируется инструкцией.

Инструкция по хранению вооружения и военной техники разрабатывается на основе действующих руководящих документов Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов республики и нормативных документов в области проектирования арсеналов, баз, складов ракет и боеприпасов в части специфики производственной деятельности и выпускаемой продукции.

Инструкция по хранению вооружения и военной техники утверждается первым руководителем организации оборонно-промышленного комплекса по согласованию с территориальными подразделениями государственного органа, уполномоченного в сфере гражданской защиты и промышленной безопасности.

Маркировка товаров

Перечень товаров, подлежащих маркировке, изложен в новой редакции.

В перечень добавлен ряд лекарственных средств, сыворотки иммунные, фракции крови, иммунологические продукты и кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях.

Маркировке подлежат лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2022 года, согласно утвержденному перечню.

Нацбанк

Нацбанк внес изменения в ряд своих постановлений по вопросам внедрения цифровых документов. Суть поправок заключается в том, что сотрудники банка могут проводить идентификацию физических, юридических лиц (их представителей) путем сверки с данными, подтверждающими их личность, полученными посредством сервиса цифровых документов.

Оценочная деятельность

Требования к рассмотрению палатой оценщиков обращений касательно нарушения ее членами требований закона «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», стандартов правил палаты оценщиков изложены в новой редакции. Обращения рассматриваются в соответствии с АППК.

В обращении заявителя в палату оценщиков, поданном в письменной форме либо в форме электронного документа, указываются:

ФИО, ИИН, почтовый адрес физического лица либо наименование, почтовый адрес, БИН юридического лица, ФИО первого руководителя, ФИО представителя по доверенности (при ее приобщении к обращению);

абонентский номер сотовой связи и электронный адрес физического лица либо первого руководителя юридического лица, либо представителя по доверенности;

наименование палаты оценщиков или должностного лица, которому подается обращение;

нарушения членом палаты оценщиков требований законодательства РК в области оценочной деятельности;

дата подачи обращения;

подпись заявителя или его представителя;

перечень прилагаемых к обращению документов и иной информации.

Бюджет РК

В Единую бюджетную классификацию внесены дополнения.

Добавлен ряд бюджетных подпрограмм, финансируемых за счет гарантированного трансферта из Национального фонда.

Земля

Утверждены правила составления проектов внутрихозяйственного и межхозяйственного землеустройства.

Разработка проектов осуществляется в следующей последовательности:

возбуждение производства землеустроительного действия; подготовительные работы; разработка прогнозов, схем и проектов землеустройства; рассмотрение, согласование и утверждение землеустроительной документации; исполнение проекта.

Министерством сельского хозяйства утверждены правила переоформления договора временного возмездного землепользования (аренды) земельных участков сельскохозяйственного назначения при отчуждении права землепользования

Переоформление договора осуществляется уполномоченным органом по земельным отношениям района, города областного значения.

Гражданин или юридическое лицо РК без иностранного участия (землепользователь), совершивший отчуждение права землепользования на землях с/х назначения, в течение трех рабочих дней после совершения гражданско-правовой сделки направляет в уполномоченный орган по месту нахождения земельного участка уведомление о переоформлении договора.

По итогам рассмотрения уведомления о переоформлении уполномоченный орган принимает решение о переоформлении договора либо отказывает в переоформлении.

Землепользователь, который приобрел право временного землепользования на земельный участок с/х назначения, в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о подписании договора аренды земельного участка с/х назначения обращается в уполномоченный орган для подписания договора.

Все изменения, произошедшие с июня 2022 года, можно посмотреть здесь.