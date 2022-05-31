360 семей стали новоселами ЖК Gulder-3 в Алматы

В Алматы 360 семей получили ключи от квартир в первой и второй очередях нового жилого комплекса Gulder-3 от застройщика BI Group.

Объект привлекает внимание своей красочностью и теплотой, напоминает яркий букет, где каждая очередь как отдельный цветок. Ádemі gúlі символизирует любовь и красоту, Taý gúlі – гармонию и спокойствие, Dala gúlі – радость и тепло, а Orman gúlі – дружелюбие и доброту.

Фото: BI Group

Для многих жителей квартиры в сдавшихся очередях Dala gúlі стали первой собственной недвижимостью.

Фото: BI Group

Пообщавшись с новоселами, можно выделить основные преимущества проекта:

современный и стильный дизайн воплотился в реальность за счет нестандартных решений при разработке проекта;

безопасный двор, полностью изолированный от машин и оборудованный для пеших прогулок, игр и отдыха;

комплекс оснащен видеонаблюдением и пунктом охраны;

кладовые позволят хранить личные вещи с удобством для жителей;

коммерческие помещения со свободной планировкой.

Фото: BI Group

Помимо яркого и привлекательного фасада в ЖК Gulder продуманы технологические решения, использованы качественные строительные материалы, которые обеспечат дому сейсмостойкость, надежность и долговечность.

Фото: BI Group

Следует отметить, что сегодня – последний день, когда действуют акции для потенциальных дольщиков в ЖК Gulder, а именно:

8%-ная скидка при 100%-ной оплате;

6%-ная скидка при 70%-ной оплате;

4%-ная скидка при 50%-ной оплате;

«легкая рассрочка» с первоначальным взносом 30%.

Полную информацию о комплексе можно получить по номеру 360, на официальном сайте компании, либо в отделах продаж BI Group.