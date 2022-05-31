Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

360 семей стали новоселами ЖК Gulder-3 в Алматы

открытие ЖК Фото: BI Group
В Алматы 360 семей получили ключи от квартир в первой и второй очередях нового жилого комплекса Gulder-3 от застройщика BI Group.

Объект привлекает внимание своей красочностью и теплотой, напоминает яркий букет, где каждая очередь как отдельный цветок. Ádemі gúlі символизирует любовь и красоту, Taý gúlі – гармонию и спокойствие, Dala gúlі – радость и тепло, а Orman gúlі – дружелюбие и доброту.

открытие ЖК

Фото: BI Group

Для многих жителей квартиры в сдавшихся очередях Dala gúlі стали первой собственной недвижимостью.

открытие ЖК

Фото: BI Group

Пообщавшись с новоселами, можно выделить основные преимущества проекта:

  • современный и стильный дизайн воплотился в реальность за счет нестандартных решений при разработке проекта;

  • безопасный двор, полностью изолированный от машин и оборудованный для пеших прогулок, игр и отдыха;

  • комплекс оснащен видеонаблюдением и пунктом охраны;

  • кладовые позволят хранить личные вещи с удобством для жителей;

  • коммерческие помещения со свободной планировкой.

открытие ЖК

Фото: BI Group

Помимо яркого и привлекательного фасада в ЖК Gulder продуманы технологические решения, использованы качественные строительные материалы, которые обеспечат дому сейсмостойкость, надежность и долговечность.

открытие ЖК

Фото: BI Group

Следует отметить, что сегодня последний день, когда действуют акции для потенциальных дольщиков в ЖК Gulder, а именно:

  • 8%-ная скидка при 100%-ной оплате;

  • 6%-ная скидка при 70%-ной оплате;

  • 4%-ная скидка при 50%-ной оплате;

  • «легкая рассрочка» с первоначальным взносом 30%.

Полную информацию о комплексе можно получить по номеру 360, на официальном сайте компании, либо в отделах продаж BI Group.

Анастасия Московчук
Алматы
0
Показать комментарии
Все
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Казахстанскую федерацию футбола оштрафовали почти на 9 млн тенге из-за фанатов
Международные резервы Казахстана составили 85,9 млрд долларов
Пассажиры возмутились задержкой рейса Алматы – Хургада
Чрезвычайная пожарная опасность, град, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Казахстан попал в группу с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею
Стрелок Ислам Усейнов завоевал «бронзу» на Кубке мира
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления