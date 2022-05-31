360 семей стали новоселами ЖК Gulder-3 в Алматы
Объект привлекает внимание своей красочностью и теплотой, напоминает яркий букет, где каждая очередь как отдельный цветок. Ádemі gúlі символизирует любовь и красоту, Taý gúlі – гармонию и спокойствие, Dala gúlі – радость и тепло, а Orman gúlі – дружелюбие и доброту.
Фото: BI Group
Для многих жителей квартиры в сдавшихся очередях Dala gúlі стали первой собственной недвижимостью.
Фото: BI Group
Пообщавшись с новоселами, можно выделить основные преимущества проекта:
современный и стильный дизайн воплотился в реальность за счет нестандартных решений при разработке проекта;
безопасный двор, полностью изолированный от машин и оборудованный для пеших прогулок, игр и отдыха;
комплекс оснащен видеонаблюдением и пунктом охраны;
кладовые позволят хранить личные вещи с удобством для жителей;
коммерческие помещения со свободной планировкой.
Фото: BI Group
Помимо яркого и привлекательного фасада в ЖК Gulder продуманы технологические решения, использованы качественные строительные материалы, которые обеспечат дому сейсмостойкость, надежность и долговечность.
Фото: BI Group
Следует отметить, что сегодня – последний день, когда действуют акции для потенциальных дольщиков в ЖК Gulder, а именно:
8%-ная скидка при 100%-ной оплате;
6%-ная скидка при 70%-ной оплате;
4%-ная скидка при 50%-ной оплате;
«легкая рассрочка» с первоначальным взносом 30%.
Полную информацию о комплексе можно получить по номеру 360, на официальном сайте компании, либо в отделах продаж BI Group.