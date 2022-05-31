Жаркий июнь ждет казахстанцев

В большинстве областей Казахстана в июне ожидается жара до 40°C, сообщает Zakon.kz.

В начале июня в западных и южных регионах Казахстана синоптики прогнозируют днем +25...+33°С, на юге Мангистауской области намного жарче – до +38°С.

В большинстве областей Казахстана, за исключением запада страны, пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются гроза, град и шквалистое усиление ветра. Температурный фон относительно невысокий – днем в пределах +15...+23°С, на востоке и юго-востоке страны +20...+28°С. В северо-западной части страны в ночные часы возможно понижение температуры воздуха, на почве до заморозков. РГП «Казгидромет»

К середине первой декады июня ожидается очень жаркая погода почти на всей территории республики.

По информации синоптиков, столбики термометров, возможно, поднимутся до отметки +28....+36°С, на крайнем юго-западе и юге Казахстана в отдельные дни – до +40°С.

В конце первой, в начале второй декады прогнозируется спад жары. В начале на западе республики, затем и на остальной территории страны.

Во второй и третьей декадах июня ожидаются кратковременные дожди с порывистым ветром, грозой, градом и пыльной бурей, которые будут сменяться жаркой и устойчивой погодой. РГП «Казгидромет»

В северной половине Казахстана установится температура ночью от +5...+13°С до +15...+22°С, днем от +18...+25°С до +28...+36°С.

В южной половине страны – ночью от +10...+16°С до +18...+26°С, днем от +25...+30°С до +33...+42°С.