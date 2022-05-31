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Любители VIP-номеров недоплатили в бюджет Атырау более 31 млн тенге

Недоплатилив бюджет Атырау Фото: gov4c.kz
Антикоррупционная служба Атырауской области выявила крупную недостачу при проведении антикоррупционного мониторинга выдачи государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) повышенного спроса, сообщает Zakon.kz.

Факты уклонения от уплаты государственной пошлины были выявлены в результате проведенного мониторинга.

В частности, из проверенных ГРНЗ за 2019-2021 годы установлено, что госпошлина 59 лиц в размере более 14 млн тенге не поступила в бюджет, у 78 лиц недостаточно уплачена госпошлина в размере 2,7 млн тенге, а 52 услугополучателя необоснованно освобождены от уплаты госпошлины на сумму 14,4 млн тенге. Первый замруководителя антикоррупционной службы по Атырауской области Ескали Саламатов

Таким образом, по итогам мониторинга за 2019-2021 годы было установлено причинение ущерба государству на сумму более 31,5 млн тенге.

Константин Вноровский
Атырау Атырауская область
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