Любители VIP-номеров недоплатили в бюджет Атырау более 31 млн тенге

Антикоррупционная служба Атырауской области выявила крупную недостачу при проведении антикоррупционного мониторинга выдачи государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) повышенного спроса, сообщает Zakon.kz.

Факты уклонения от уплаты государственной пошлины были выявлены в результате проведенного мониторинга.

В частности, из проверенных ГРНЗ за 2019-2021 годы установлено, что госпошлина 59 лиц в размере более 14 млн тенге не поступила в бюджет, у 78 лиц недостаточно уплачена госпошлина в размере 2,7 млн тенге, а 52 услугополучателя необоснованно освобождены от уплаты госпошлины на сумму 14,4 млн тенге. Первый замруководителя антикоррупционной службы по Атырауской области Ескали Саламатов

Таким образом, по итогам мониторинга за 2019-2021 годы было установлено причинение ущерба государству на сумму более 31,5 млн тенге.