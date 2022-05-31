Ситуация в Украине: Зеленский готов к встрече с Путиным, в Херсонской области ввели рубль

Верховная Рада уволила омбудсмена Людмилу Денисову. Депутаты считают, что она в своей публичной работе сконцентрировалась «на многочисленных деталях сексуальных преступлений, совершенных российскими военнослужащими», которые не могла подтвердить доказательствами.

СБУ задержала ведущего инженера-конструктора компании «Антонов». Он «распространял в интернете материалы, которые одобряют действия российских военных», говорится в сообщении прокуратуры Киевской области.

Назначенный Россией замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе введен в полноценный оборот российский рубль.

Глава МИД Турции: украинские мины препятствуют выводу судов с зерном из украинских портов, идет поиск механизма для решения проблемы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном из украинских портов в Средиземное море, «если Украина решит проблему их разминирования».

Глава МИД Турции сообщил, что Зеленский заявил Эрдогану о готовности встретиться с Путиным. Также Чавушоглу подчеркнул, что Турция не станет присоединяться к антироссийским санкциям Запада.

Российские бизнесмены, попавшие под европейские санкции 28 февраля и 15 марта, оспаривают этот факт в суде. Иски поступили в Суд Европейского союза в Люксембурге.

Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти до конца 2024 года. Чехии тоже удалось договориться, чтобы эмбарго на поставки нефти из РФ для нее вступило в силу на 18 месяцев позднее «в связи с большой зависимостью от поставок».

Премьер Бельгии: пора сделать паузу в санкциях против России, нужно оценить последствия тех, что уже ввели.

Украинское подразделение «Азов» решило отказаться от нацистской символики, пишет британская газета The Times. Издание сообщает, что на церемонии формирования новых подразделений «Азова» в Харькове вместо прежних шевронов с нацистскими символами были нарукавные нашивки с изображением трезубца.