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Ситуация в Украине: Зеленский готов к встрече с Путиным, в Херсонской области ввели рубль

Ситуация в Украине 31 мая Фото: пресс-служба президента Украины
Российские бизнесмены, попавшие под европейские санкции, оспаривают этот факт в суде. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что Евросоюзу нужно «сделать паузу» с введением антироссийских санкций, передает Zakon.kz.

  • Верховная Рада уволила омбудсмена Людмилу Денисову. Депутаты считают, что она в своей публичной работе сконцентрировалась «на многочисленных деталях сексуальных преступлений, совершенных российскими военнослужащими», которые не могла подтвердить доказательствами.

  • СБУ задержала ведущего инженера-конструктора компании «Антонов». Он «распространял в интернете материалы, которые одобряют действия российских военных», говорится в сообщении прокуратуры Киевской области.

  • Назначенный Россией замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе введен в полноценный оборот российский рубль.

  • Глава МИД Турции: украинские мины препятствуют выводу судов с зерном из украинских портов, идет поиск механизма для решения проблемы.

  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном из украинских портов в Средиземное море, «если Украина решит проблему их разминирования».

  • Глава МИД Турции сообщил, что Зеленский заявил Эрдогану о готовности встретиться с Путиным. Также Чавушоглу подчеркнул, что Турция не станет присоединяться к антироссийским санкциям Запада.

  • Российские бизнесмены, попавшие под европейские санкции 28 февраля и 15 марта, оспаривают этот факт в суде. Иски поступили в Суд Европейского союза в Люксембурге.

  • Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти до конца 2024 года. Чехии тоже удалось договориться, чтобы эмбарго на поставки нефти из РФ для нее вступило в силу на 18 месяцев позднее «в связи с большой зависимостью от поставок».

  • Премьер Бельгии: пора сделать паузу в санкциях против России, нужно оценить последствия тех, что уже ввели.

  • Украинское подразделение «Азов» решило отказаться от нацистской символики, пишет британская газета The Times. Издание сообщает, что на церемонии формирования новых подразделений «Азова» в Харькове вместо прежних шевронов с нацистскими символами были нарукавные нашивки с изображением трезубца.

  • Территориальные органы МВД России начали прием в российское гражданство в упрощенном порядке детей-сирот из Украины и самопровозглашенных ДНР, ЛНР. Упрощенный порядок применяется независимо от места их нахождения – на территории РФ или за ее пределами.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Бельгия Турция Украина
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