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Турция ослабила антиковидные требования для въезда в страну

Турция Коронавирус Фото: pixabay
В последние две недели в Турции на ежедневной основе фиксируют менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

Власти Турции значительно смягчили правила въезда в республику, отменив требование предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген, которое было введено в рамках борьбы с пандемией, сообщает ТАСС.

С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антиген, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда.

Ранее Турция разрешала въезд в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус или документами о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 без карантина.

Тесты нужны были в том числе детям в возрасте от 12 лет включительно. При этом привитые путешественники должны были предъявлять сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, которые зарегистрированы ВОЗ или Министерством здравоохранения Турции для экстренного применения.

В последние две недели в республике на ежедневной основе фиксируют менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом, в связи с чем власти планомерно отменяют ковидные ограничения.

Между тем большинство ограничений были отменены еще в марте. С 29 мая ношение масок в Турции, за исключением больниц, больше не является обязательным.

Данияр Кунафин
COVID-19 Турция
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