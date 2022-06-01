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Подорожает ли хлеб в Казахстане из-за мирового роста цен на пшеницу

рост цен, Карашукеев, комментарий Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев заявил, что предпосылок для роста цен на хлеб нет, передает корреспондент Zakon.kz.
Мировые цены на пшеницу растут, но у нас «Продовольственная контрактная корпорация» сформировала резервы пшеницы. Мы сейчас обеспечиваем поставку удешевленного зерна в регионы для социального хлеба. Поэтому цена будет стабильная. Предпосылок для роста цен на хлеб не было, нет и не будет, – подчеркнул Ербол Карашукеев в кулуарах правительства.

Глава МСХ добавил, что до 15 июня в Казахстане действует квота на вывоз пшеницы и муки. Поэтому ситуация на рынке стабильная, запасов достаточно до прихода нового урожая. 

Тамила Языкова
МСХ РК Карашукеев Ербол Казахстан
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