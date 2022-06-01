Подорожает ли хлеб в Казахстане из-за мирового роста цен на пшеницу

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Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев заявил, что предпосылок для роста цен на хлеб нет, передает корреспондент Zakon.kz.