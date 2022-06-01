В Казахстане инфляция выросла до 14% в мае

По данным Бюро национальной статистики, инфляция в мае 2022 года в годовом исчислении составила 14%, за месяц отмечено замедление до 1,4% (в апреле – 2%), сообщает Zakon.kz.

На продовольственном рынке отмечалось значительное повышение цен в годовом выражении на сахар-песок – 60,5%, свежие овощи – 31,5%, муку – 29,9%. Снижение цен наблюдалось на яйца – 8,1%. Бюро национальной статистики

При этом кисломолочные продукты подорожали на 20%, масло подсолнечное – на 19,4%, кондитерские изделия – на 18,8%, мясо птицы – на 28,5%, молоко пастеризованное – на 18%, крупы – на 27,1%, конина – на 16,8%, картофель – на 26,2%, баранина – на 16,5%, макаронные изделия – на 25,9%, минеральная и питьевая вода – на 19,8%, свежие фрукты – на 24,6%, табачные изделия – на 17,8%, сыр твердый – на 23,8%, булочные и мучные изделия – на 21,5%, алкогольные напитки – на 13,5%, сухофрукты и орехи – на 21,1%.

По словам директора Департамента статистики цен Бюро Куанышбека Жакыпбекулы, прирост цен на непродовольственные товары в мае 2022 года (к маю 2021 г.) составил 11,9%.

Уровень цен на бытовые приборы вырос на 20,2%, товары личного пользования – на 19,5%, моющие и чистящие средства – на 17,5%, строительные материалы – на 17,2%, автомобили – на 16,3%, мебель и предметы домашнего обихода – на 13,3%, текстильные изделия – на 9,4%, фармацевтическую продукцию – на 8,7%.

Цены на платные услуги за год (май 2022 г. к маю 2021 г.) выросли на 9,1%. Уровень цен на услуги общественного питания вырос на 14,5%, санаториев – на 14,3%, здравоохранения – на 12,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,6%, гостиниц – на 6%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 4,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 8,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 3,2%, вывоз мусора – на 2%, водоотведение – на 0,6%, а на центральное отопление снизились на 2,3%, горячую воду – на 1,1%.