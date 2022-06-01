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Генпрокуратура о нападавших на резиденцию в Алматы: Целенаправленно шли на штурм

беспорядки, Алматы, январские события Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК озвучил обстоятельства смерти 12 человек, погибших во время нападения на здание резиденции президента в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Елдос Килымжанов сообщил, что после захвата акимата Алматы преступники перекинулись на здание резиденции президента.

Активная фаза штурма шла в период с 15:00 до 16:00. Нападавшие, используя захваченную спецтехнику, осуществили не менее пяти таранов ворот и забора здания. При нападении применялось оружие, похищенное из оружейных магазинов. В качестве живого щита использовались военнослужащие, захваченные при штурме акимата. Большая часть преступников находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов

По его словам, в 19:25 забор резиденции был снесен захваченным КАМАЗом, и вооруженная толпа устремилась внутрь.

Захват резиденции задумывался, как один из этапов свержения власти. Это должно было посеять хаос в системе государственного управления города и вызвать тревогу у населения за свою безопасность. Во время нападения на акимат и резиденцию президента, несмотря на предупреждение со стороны силовиков, преступники, хотя и осознавали угрозу применения к ним огнестрельного оружия, целенаправленно шли на штурм зданий. На сегодня 12 человек, погибших во время нападения на здание резиденции президента, признаны подозреваемыми в совершении актов терроризма. Елдос Килымжанов
Мадина Мамырханова
Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура Казахстан
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