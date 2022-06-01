Генпрокуратура о нападавших на резиденцию в Алматы: Целенаправленно шли на штурм

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Заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК озвучил обстоятельства смерти 12 человек, погибших во время нападения на здание резиденции президента в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.