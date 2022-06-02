Психолог рассказал, как прижиться в новом трудовом коллективе

Психолог, психотерапевт Дмитрий Шамша посоветовал научиться четко разделять личные симпатии, антипатии и рабочий процесс, передает Zakon.kz.

По словам специалиста, влиться в новый коллектив всегда бывает непросто. Особенно если речь идет об окружении, которое человек себе не выбирал, – одноклассники, однокурсники или коллеги.

Как в любом сообществе, на работе найдутся люди, которые вам нравятся и не очень. И к вам все будут относиться по-разному. Это нормально. Гораздо важнее, как вы вообще привыкли позиционировать себя в социуме. Разобраться в вопросе хорошо помогает групповая терапия: она позволяет человеку увидеть, как он обычно взаимодействует с другими людьми, кого выбирает, какую позицию занимает сам. И уже там получится корректировать некоторые поведенческие особенности при необходимости. В индивидуальной терапии это тоже возможно, но будет происходить медленнее и менее эффективно. Дмитрий Шамша

Психолог отметил, что на работе не стоит гнаться за всеобщим одобрением. Для начала разберитесь в штатном расписании: чьи указания должны выполнять вы, кому сами можете делегировать полномочия. Главное – брать во внимание не личностные или физические характеристики коллег, а их должностные обязанности.

Нелишним будет научиться находить первопричину своего внутреннего напряжения. Понимать, что именно вызывает в вас негативную реакцию, – поведение, поступок сослуживца или ваша проекция на него собственного опыта.

От этого напряжения в любом случае необходимо избавляться, иначе оно неизбежно отразится на работе. Раздражение рано или поздно выразится в форме пассивной агрессии, сарказма. Если вы понимаете, что корень проблемы кроется внутри вас, например, коллега раздражает тем, что напоминает кого-то из прошлого, – пора разобраться в себе. Если недовольство вызвал конкретный поступок человека – неудачная шутка в ваш адрес, свешивание на вас задач, которые вы не обязаны выполнять, – поговорите с ним об этом. Не замалчивайте. Чем больше вы топите в себе претензии, тем хуже происходит адаптация в коллективе. Вы рискуете начать додумывать за других, закрываться в своем внутреннем мире, делать неправильные выводы.

Меж тем, напоминает спикер, наивно ожидать и от других исключительно позитивной реакции на ваше появление в устоявшейся команде. Держитесь уверенно, дайте понять коллегам, что если у вас нет ничего общего, вам придется коммуницировать и помогать друг другу в рабочих моментах.