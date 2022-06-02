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Убили и сожгли: тело пропавшей девушки нашли в Алматинской области

убийство несовершеннолетней, расследование Фото: pexels
Жестокое убийство несовершеннолетней произошло в Алматинской области. В полиции рассказали о задержании двух подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции Алматы, 27 мая с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери (2005 года рождения) обратилась ее мама.

По словам женщины, дочь ушла из дома в неизвестном направлении еще 24 мая.

Полиция установила круг лиц, возможно, причастных к ее исчезновению. Ими оказались двое мужчин – 1992 и 2001 годов рождения, проживающих в Алматинской области. С ними девушка познакомилась на улице в день своей пропажи.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий подозреваемые дали признательные показания в убийстве и показали место захоронения ее тела – недалеко от Капшагайского водохранилища. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Пресс-служба ДП Алматы

Как отмечают в ведомстве, пытаясь скрыть следы преступления, подозреваемые сожгли тело девушки.

Дальнейшее расследование этого преступления, согласно принципу территориальности, будет осуществлять ДП Алматинской области.Пресс-служба ДП Алматы
Анастасия Московчук
Алматинская область Алматы
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