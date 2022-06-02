В Испании зафиксировано 14 новых случаев заражения оспой обезьян – Минздрав
Институт здоровья Карлоса III подтвердил 156 положительных случаев, – значится в сообщении ведомства.
Ранее власти информировали о 142 заболевших.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер.
В ВОЗ уточнили, что обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп, уточняют в организации.
Отмечается, что от данного заболевания нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.