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В Испании зафиксировано 14 новых случаев заражения оспой обезьян – Минздрав

выявлены заболевшие вирусом оспы обезьян Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Испании сообщило о 14 новых случаях заражения человека оспой обезьян. Всего в стране выявили 156 заболевших, передает Zakon.kz.
Институт здоровья Карлоса III подтвердил 156 положительных случаев, – значится в сообщении ведомства.

Ранее власти информировали о 142 заболевших.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер.

В ВОЗ уточнили, что обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп, уточняют в организации.

Отмечается, что от данного заболевания нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

Оксана Житникова
Оспа обезьян Испания
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