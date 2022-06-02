Ситуация в Украине: шестой пакет антироссийских санкций, Германия увеличивает армию

Киев потребовал от Москвы гарантий безопасности для вывоза зерна. Это отвод войск от морской акватории и гарантия ненападения на порты и коммерческие конвои.

Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах — Валентина Матвиенко.

Попытки Украины применить иностранное вооружение по целям на территории РФ существенно изменят ситуацию в неблагоприятную сторону — Дмитрий Песков.

Также Песков заявил, что судьбу референдумов в самопровозглашенных ЛНР, ДНР, а также Херсонской области и Запорожье о вхождении в состав России будут решать люди, которые живут на этих территориях.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что скоро Германия будет иметь самую большую армию в Европе среди стран – членов НАТО.

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс может больше не придерживаться обязательства не размещать свои силы в Центральной и Восточной Европе. По его словам, Россия своими шагами признала недействительным Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, подписанный четверть века назад.

Ядерное оружие — «последний уравнитель», являющийся гарантией безопасности России, заявил Дмитрий Рогозин.

Послы стран ЕС одобрили шестой пакет антироссийских санкций, в том числе частичное эмбарго на нефть, пишет Reuters.