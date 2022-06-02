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Ситуация в Украине: шестой пакет антироссийских санкций, Германия увеличивает армию

Ситуация в Украине 2 июня Фото: Instagram/bundeskanzler
В НАТО заявили, что Североатлантический альянс больше не будет придерживаться обязательства не размещать свои силы в Центральной и Восточной Европе. Одобрен новый пакет антироссийских санкций, передает Zakon.kz.

  • Киев потребовал от Москвы гарантий безопасности для вывоза зерна. Это отвод войск от морской акватории и гарантия ненападения на порты и коммерческие конвои.

  • Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах — Валентина Матвиенко.

  • Попытки Украины применить иностранное вооружение по целям на территории РФ существенно изменят ситуацию в неблагоприятную сторону — Дмитрий Песков.

  • Также Песков заявил, что судьбу референдумов в самопровозглашенных ЛНР, ДНР, а также Херсонской области и Запорожье о вхождении в состав России будут решать люди, которые живут на этих территориях.

  • Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что скоро Германия будет иметь самую большую армию в Европе среди стран – членов НАТО.

  • Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс может больше не придерживаться обязательства не размещать свои силы в Центральной и Восточной Европе. По его словам, Россия своими шагами признала недействительным Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, подписанный четверть века назад.

  • Ядерное оружие — «последний уравнитель», являющийся гарантией безопасности России, заявил Дмитрий Рогозин.

  • Послы стран ЕС одобрили шестой пакет антироссийских санкций, в том числе частичное эмбарго на нефть, пишет Reuters.

  • ЕС отказался от санкций против патриарха Кирилла из-за позиции Венгрии, сообщает агентство DPA.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине НАТО Зеленский Владимир Матвиенко Валентина Песков Дмитрий Германия
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