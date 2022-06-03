Грузовик столкнулся с двумя автобусами в Актобе
Фото: ДП Актюбинской области
В Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и двух маршрутных автобусов, сообщает Zakon.kz.
2 июня в Актобе на а/д Самара – Шымкент напротив Ж/М «Жана Коныс» уч. 465 произошло ДТП с участием грузового транспортного средства и маршрутных автобусов № 21 и № 45, стоящих на остановочной площадке.
Фото: ДП Актюбинской области
Водитель грузового автомобиля HOWO допустил столкновение с маршрутным автобусом № 21, перевозящим 45 пассажиров, от удара маршрутный автобус № 21 столкнулся с маршрутным автобусом № 45, перевозящим 33 пассажира. Пресс-служба ДП Актюбинской области
В результате ДТП нескольких пассажиров маршрутных автобусов доставили в больницу.
Фото: ДП Актюбинской области
Фото: ДП Актюбинской области
Фото: ДП Актюбинской области
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