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Грузовик столкнулся с двумя автобусами в Актобе

ДТП, автобус, грузовик Фото: ДП Актюбинской области
В Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и двух маршрутных автобусов, сообщает Zakon.kz.

2 июня в Актобе на а/д Самара – Шымкент напротив Ж/М «Жана Коныс» уч. 465 произошло ДТП с участием грузового транспортного средства и маршрутных автобусов № 21 и № 45, стоящих на остановочной площадке.

ДТП, автобус

Фото: ДП Актюбинской области

Водитель грузового автомобиля HOWO допустил столкновение с маршрутным автобусом № 21, перевозящим 45 пассажиров, от удара маршрутный автобус № 21 столкнулся с маршрутным автобусом № 45, перевозящим 33 пассажира. Пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате ДТП нескольких пассажиров маршрутных автобусов доставили в больницу.

ДТП, автобусы, грузовик

Фото: ДП Актюбинской области

ДТП, автобус

Фото: ДП Актюбинской области

ДТП, автобус, грузовик

Фото: ДП Актюбинской области

Анастасия Стативкина
Актобе
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