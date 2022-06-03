Отпечатки пальцев будут снимать у трудовых мигрантов в Казахстане

Министр внутренних дел РК приказом от 30 мая 2022 года утвердил Правила формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта, сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет о трудовых иммигрантах, выполняющих работу у частных лиц в домашнем хозяйстве.

По результатам дакто-, фотоучета трудового иммигранта оформляется справка о прохождении дактилоскопирования и фотографирования в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в оперативно-криминалистическом подразделении для формирования баз данных и проверки по учетам, второй выдается трудовому иммигранту.

Приказ вводится в действие с 13 июня 2022 года.