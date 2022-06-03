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Опора освещения упала на ребенка в Центральном парке Караганды

Караганда Фото: Instagram/park.krg
Инцидент произошел в 12:35 в момент, когда 10-летний мальчик проезжал мимо на велосипеде, передает Zakon.kz.
В результате несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Мальчику поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма», «сотрясение головного мозга», «ушибленная рана теменной области». Ребенок был отпущен домой для амбулаторного лечения.

Елена Беляева
Караганда
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