Опора освещения упала на ребенка в Центральном парке Караганды
Фото: Instagram/park.krg
Инцидент произошел в 12:35 в момент, когда 10-летний мальчик проезжал мимо на велосипеде, передает Zakon.kz.
В результате несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пресс-служба ДП Карагандинской области
Мальчику поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма», «сотрясение головного мозга», «ушибленная рана теменной области». Ребенок был отпущен домой для амбулаторного лечения.
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