Недовесов и Куламбаева вышли в финалы парных турниров ATP и ITF Women

Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Жибек Куламбаева сыграют за титул чемпионов международных турниров в Англии и Италии, сообщает Zakon.kz.

Александр Недовесов вышел в финал парного разряда на травяных соревнованиях в английском Сурбитоне. Он со своим напарником Айсамом уль-Хак Куреши в полуфинале обыграл Д. Шарана (Индия)/А. Ситака (Австралия) – 7:5, 6:3.

Соперники по финалу определятся чуть позже, после завершения второго полуфинала.

Фото: ktf.kz

На кортах итальянской Брешии до решающего поединка ITF Women 60 дошла Жибек Куламбаева. Алматинка в тандеме с Дианой Марцинкевича из Латвии сумела в трех сетах переиграть А. Присакарию (Румыния)/К. Росателло (Италия) – 6:2, 6:1.

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