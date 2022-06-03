Казахстан стартовал с победы в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу обыграла команду Азербайджана в домашнем матче первого тура Лиги наций, передает Zakon.kz.

Встреча группы 3 лиги С, которая прошла в городе Нур-Султане, закончилась со счетом 2:0 в пользу казахстанцев. Дублем отметился Абат Аймбетов.

Голы: Аймбетов 50 (1:0), Аймбетов 60 (2:0).

Следующий матч Казахстан проведет в ночь на 7 июня в гостях против Словакии.

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