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Казахстан стартовал с победы в Лиге наций

футбол Фото: Instagram/kff_team
Сборная Казахстана по футболу обыграла команду Азербайджана в домашнем матче первого тура Лиги наций, передает Zakon.kz.

Встреча группы 3 лиги С, которая прошла в городе Нур-Султане, закончилась со счетом 2:0 в пользу казахстанцев. Дублем отметился Абат Аймбетов.

Голы: Аймбетов 50 (1:0), Аймбетов 60 (2:0).

Следующий матч Казахстан проведет в ночь на 7 июня в гостях против Словакии.

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Елена Беляева
Нур-Султан
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