В ДТП с мопедом пострадали два алматинских подростка

Авария произошла на пересечении улиц Суюнбая и Руставели. Парней 16 и 13 лет госпитализировали с различными травмами, передает Zakon.kz.

Автомобиль марки SsangYong Korando двигался по ул. Суюнбая в северном направлении.

Фото: Zakon.kz

Во время поворота на ул. Руставели, как рассказал водитель, около остановки из-за автобуса появился мопед, на котором сидели двое подростков.

Фото: Zakon.kz

Водитель авто не сумел вовремя среагировать, сбил мопед и протащил его до тротуара.

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент подростки выпали из мопеда. Далее по тротуару кроссовер тащил уже только мопед.

Фото: Zakon.kz

На месте работают полицейские, ведется следствие.