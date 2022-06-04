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В ДТП с мопедом пострадали два алматинских подростка

мопед Фото: Zakon.kz
Авария произошла на пересечении улиц Суюнбая и Руставели. Парней 16 и 13 лет госпитализировали с различными травмами, передает Zakon.kz.

Автомобиль марки SsangYong Korando двигался по ул. Суюнбая в северном направлении.

перекресток

Фото: Zakon.kz

Во время поворота на ул. Руставели, как рассказал водитель, около остановки из-за автобуса появился мопед, на котором сидели двое подростков.

авария

Фото: Zakon.kz

Водитель авто не сумел вовремя среагировать, сбил мопед и протащил его до тротуара.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент подростки выпали из мопеда. Далее по тротуару кроссовер тащил уже только мопед.

авария

Фото: Zakon.kz

На месте работают полицейские, ведется следствие.

авария

Фото: Zakon.kz

Елена Беляева
Алматы
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