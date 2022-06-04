В ДТП с мопедом пострадали два алматинских подростка
Фото: Zakon.kz
Авария произошла на пересечении улиц Суюнбая и Руставели. Парней 16 и 13 лет госпитализировали с различными травмами, передает Zakon.kz.
Автомобиль марки SsangYong Korando двигался по ул. Суюнбая в северном направлении.
Фото: Zakon.kz
Во время поворота на ул. Руставели, как рассказал водитель, около остановки из-за автобуса появился мопед, на котором сидели двое подростков.
Фото: Zakon.kz
Водитель авто не сумел вовремя среагировать, сбил мопед и протащил его до тротуара.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент подростки выпали из мопеда. Далее по тротуару кроссовер тащил уже только мопед.
Фото: Zakon.kz
На месте работают полицейские, ведется следствие.
Фото: Zakon.kz
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