Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец через соцсети сообщил своим поклонникам о приезде в Саудовскую Аравию. С собой в священный город всех мусульман он взял родных бабушек, передает Zakon.kz.