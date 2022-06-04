Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец через соцсети сообщил своим поклонникам о приезде в Саудовскую Аравию. С собой в священный город всех мусульман он взял родных бабушек, передает Zakon.kz.
Аль-Хамду ли-Ллях, мы в Мекке. Слава Всевышнему Аллаху за то, что позволил нам прибыть в это священное место. Я давно мечтал привезти сюда своих бабушек. Пусть будет мир во всем мире и пусть все люди на планете будут счастливы, – сообщил певец.
Почитатели таланта Кудайбергена с теплотой восприняли фото.
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Кроме того, слова поддержки выразил в соцсети казахстанский певец, участник популярной казахстанской группы «МузАРТ» Сакен Майгазиев.
Алла ұлық! Поздравляю тебя с прохождением хаджа, Димаш! – написал Майгазиев.
Также в комментариях отметился российский медиаменеджер, бывший генеральный директор российского национального музыкального телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров.
Ты меня очень, очень приятно удивил и обрадовал, Димаш, – написал он под постом.
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