Exit poll фиксирует высокую явку на референдуме

Интервьюеры от организаций, участвующих в exit poll, проводят в эти минуты опрос по явке и ходу голосования на референдуме по поправкам в Конституцию РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Во всех регионах Казахстана сегодня активно работает exit poll. Это метод быстрого предварительного, до официального подсчета, определения результатов выборов.

Интервьюер от института комплексных социальных исследований «Астана» из Алматы Ильяс Кубриянов отметил, что он не первый раз работает в таком формате. По его словам, процесс голосования для него — это интересный опыт.

Молодой человек когда-то сам был членом избирательной комиссии и наблюдателем от общественных объединений. В этот раз решил также принять участие и провести опрос на избирательном участке №140 в школе №75. Он рассказал, что алматинцы достаточно активно идут голосовать с самого утра.

На участке, на котором я нахожусь, активность очень-очень большая, потому что мы приехали сюда до открытия участка для избирателей и поток людей шел уже большой. Люди идут разного возраста, как пожилые, так и молодые. У всех праздничное настроение, все-таки люди приходят с надеждой. Всех, кто приходит на избирательные участки, мы спрашивали, голосовали ли они или нет. Те, кто приходил, большое количество проголосовали «за» изменения, мало людей ответили, что «против». Были и такие, кто отказывался нам отвечать, но это их право. Ильяс Кубриянов

Позитивный настрой и активность голосующего на референдуме населения наблюдается и в Нур-Султане. Представитель exit poll от исследовательского института «Қоғамдық пікір» Адильбек Асан находится на избирательном участке №115 в государственном театре оперы и балеты «Астана Опера». Он рассказал, что одинаково активно голосуют как представители старшего поколения, так и молодежь.

Настроение у людей позитивное. Я на участке с 7:00 утра и буду до 19:00. Отмечу, что людей довольно много. На 115 избирательном участке много кто закреплен. Голосует и молодежь, и старшее поколение. Мы на выходе из избирательного участка спрашиваем, как граждане голосовали. Некоторые люди охотно делятся своей позицией. У всех свое мнение, и каждый отвечает так, как считает правильным. Если человек не хочет отвечать, то он так и говорит нам. Тогда мы, собственно, идем к следующему. Участие в опросе ведь добровольное. На нашем участке никто ни на что не жаловался. Все довольно интеллигентно, у людей хорошее настроение. Адильбек Асан

Фото: Zakon.kz

Наблюдатель exit poll от «Қоғамдық пікір», но уже из Актобе, Самал Шамалова поделилась, что на ее участке № 109, расположенном в здании актюбинского строительно-монтажного колледжа, народ идет на референдум в хорошем настроении. Здесь, как и в столице, голосование проходит в спокойной обстановке.

По законодательству мы не имеем права находиться на территории, я нахожусь прямо у входа во двор. Голосование проходит хорошо. Нарушений не было, все тихо, спокойно, мирно. С 07:00 я на участке, настрой у всех хороший. Каждый выражает свое мнение. В основном, с утра шли люди старшего поколения. Погода у нас отличная, сейчас солнце. Позже начали подходить разные категории возрастов. Мы задаем вопросы, как проголосовали? Бывает, что отказывают, но большинство соглашаются поделиться с нами своим выбором. Самал Шамалова

Фото: Zakon.kz

В Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

Участки по всей стране открылись 5 июня в 7:00. Проголосовать можно будет до 20:00.