В Алматы опечатали урну из-за возможного вброса бюллетеней

Председатель территориальной избирательной комиссии в Алматы Жанна Асанова прокомментировала видео, на котором запечатлен возможный вброс бюллетеней, передает Zakon.kz.

Сегодня была публикация, зафиксировано нарушение на участке. На видео якобы произведен вброс. Референдум основывается на строгом соблюдении норм закона. Любые нарушения процедур не допускаются. Мы приняли решение, отстранить до выяснения обстоятельств членов участковой комиссии от их обязанностей. Поскольку у нас и у вышестоящей комиссии нет полномочий давать оценку действиям на основании видео. При беседе с членами участковой комиссии, они отрицают факт вброса. Жанна Асанова

Комиссией было принято решение опечатать урну и продолжить голосование уже с другой, со стационарной урной.