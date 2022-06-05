В Алматы опечатали урну из-за возможного вброса бюллетеней
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Председатель территориальной избирательной комиссии в Алматы Жанна Асанова прокомментировала видео, на котором запечатлен возможный вброс бюллетеней, передает Zakon.kz.
Сегодня была публикация, зафиксировано нарушение на участке. На видео якобы произведен вброс. Референдум основывается на строгом соблюдении норм закона. Любые нарушения процедур не допускаются. Мы приняли решение, отстранить до выяснения обстоятельств членов участковой комиссии от их обязанностей. Поскольку у нас и у вышестоящей комиссии нет полномочий давать оценку действиям на основании видео. При беседе с членами участковой комиссии, они отрицают факт вброса. Жанна Асанова
Комиссией было принято решение опечатать урну и продолжить голосование уже с другой, со стационарной урной.
Все бюллетени в той урне, в которую якобы брошены бюллетени, возможно, признают недействительными. Итоги будут считаться участковой комиссией по результатам стационарной урны. Большая урна до момента вброса, даже если там находятся бюллетени, к сожалению, уже в подсчете учитываться не будет. Оценку правомерности данной ситуации будут давать правоохранительные органы и ЦИК, поскольку вопрос об аннулировании результатов, приостановлении лежит в компетенции ЦИК. Документы будем передавать туда. Жанна Асанова
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