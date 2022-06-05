Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В 12 регионах Казахстана завершилось голосование за поправки в Конституцию – ЦКР

референдум Фото: Zakon.kz
Секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман на брифинге в ведомстве сообщил, что явка на референдуме по поправкам в Конституцию превысила 67,65%, или более 7,9 млн избирателей, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 20:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 67,65% от общего числа граждан, или более 7,9 млн избирателей, включенных в списки. Завершилось голосование в 12 регионах страны и на 12 зарубежных участках. Секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман

По регионам предварительная явка на 20:00 выглядит следующим образом:

  • Акмолинская область – 73,81%;

  • Актюбинская область – 55,9 %;

  • Алматинская область – 72,83%;

  • Атырауская область – 62,45%;

  • Западно-Казахстанская область – 65,49%;

  • Жамбылская область – 69,59%;

  • Карагандинская область – 77,39%;

  • Костанайская область – 72,28%;

  • Кызылординская область – 75,02%;

  • Мангистауская область – 59,14%;

  • Павлодарская область – 75,53%;

  • Северо-Казахстанская область – 75,49%;

  • Туркестанская область – 80,66%;

  • Восточно-Казахстанская область– 77,49%;

  • Нур-Султан – 57,06%;

  • Алматы – 32,25%;

  • Шымкент – 72,53%.

Мадина Мамырханова
Референдум в Казахстане Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
В Казахстане утвердили порядок досмотра пассажиров и багажа
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
Заморозки, туман и грозу прогнозируют в Казахстане
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Токаев проголосовал на республиканском референдуме
Референдум по поправкам в Конституцию признан состоявшимся
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления