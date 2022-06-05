В 12 регионах Казахстана завершилось голосование за поправки в Конституцию – ЦКР

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Секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман на брифинге в ведомстве сообщил, что явка на референдуме по поправкам в Конституцию превысила 67,65%, или более 7,9 млн избирателей, передает корреспондент Zakon.kz.