В 12 регионах Казахстана завершилось голосование за поправки в Конституцию – ЦКР
Фото: Zakon.kz
Секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман на брифинге в ведомстве сообщил, что явка на референдуме по поправкам в Конституцию превысила 67,65%, или более 7,9 млн избирателей, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 20:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 67,65% от общего числа граждан, или более 7,9 млн избирателей, включенных в списки. Завершилось голосование в 12 регионах страны и на 12 зарубежных участках. Секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман
По регионам предварительная явка на 20:00 выглядит следующим образом:
Акмолинская область – 73,81%;
Актюбинская область – 55,9 %;
Алматинская область – 72,83%;
Атырауская область – 62,45%;
Западно-Казахстанская область – 65,49%;
Жамбылская область – 69,59%;
Карагандинская область – 77,39%;
Костанайская область – 72,28%;
Кызылординская область – 75,02%;
Мангистауская область – 59,14%;
Павлодарская область – 75,53%;
Северо-Казахстанская область – 75,49%;
Туркестанская область – 80,66%;
Восточно-Казахстанская область– 77,49%;
Нур-Султан – 57,06%;
Алматы – 32,25%;
Шымкент – 72,53%.
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