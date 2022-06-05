Шесть обращений поступило в Генеральную прокуратуру по референдуму

Генеральная прокуратура Казахстана отметила, что республиканский референдум прошел в спокойной обстановке, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня в органы прокуратуры поступило шесть обращений от граждан. Одно из них направлено в Генеральную прокуратуру, по два – в прокуратуру ЗКО и ВКО, одно – в прокуратуру Актюбинской области. Представитель Генеральной прокуратуры Казахстана Азамат Саргазин

Он сообщил, что в Генпрокуратуру обратился житель Карагандинской области с жалобой на необоснованное блокирование доступа к одному из Telegram-каналов якобы за выражение им в чате своего мнения по референдуму. Сейчас его рассматривает Министерство информации и общественного развития.

В суды по вопросу права на участие в референдуме поступило два исковых заявления. Оба в Алматы. Граждане обжаловали действия участковых комиссий референдума, отказавших им в выдаче бюллетеней для голосования ввиду отсутствия постоянной прописки. По результатам судебного рассмотрения иски были удовлетворены, и эти граждане реализовали свои конституционные права. Азамат Саргазин

Председатель Комитета административной полиции МВД Казахстана Атыгай Арыстанов сообщил, что каких-либо нарушений общественного порядка по стране не зарегистрировано.

Если даже какие-то нарушения будут, исполнительные органы, прокуратура, полиция в обязательном порядке проверят и примут законное решение. Мы продолжаем свою работу. Обстановка в стране стабильная, – добавил Атыгай Арыстанов.

Отметим, во всех регионах Казахстана завершилось голосование по поправкам в Конституцию. По предварительным данным, к 20:00 по республике 7 936 655 человек получили бюллетени для голосования – это 67,65% граждан, включенных в списки.