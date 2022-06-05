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Более 8 млн казахстанцев проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию

голосование Фото: Zakon.kz
Референдум по поправкам в Конституцию завершился в Казахстане. Всего в нем приняли участие более 8 млн граждан. Об этом на брифинге сообщил секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман, передает корреспондент Zakon.kz.
Центральная комиссия референдума сообщает, что на 22:00 времени Нур-Султана голосование завершено на всех участках страны и 245 зарубежных участках. На 40 участках при представительствах РК за рубежом голосование еще продолжается. По предварительным оперативным данным, по стране проголосовало более 8 млн избирателей, или 68,44% граждан, имеющих право голоса. Секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман

По регионам предварительная явка на 22:00 выглядит следующим образом:

  • Акмолинская область – 73,81%;

  • Актюбинская область – 58,06%;

  • Алматинская область – 72,83%;

  • Атырауская область – 67,68%;

  • Западно-Казахстанская область – 69,37%;

  • Жамбылская область – 69,59%;

  • Карагандинская область – 77,39%;

  • Костанайская область – 72,28%;

  • Кызылординская область – 79,89%;

  • Мангистауская область – 61,19%;

  • Павлодарская область – 75,53%;

  • Северо-Казахстанская область – 75,49%;

  • Туркестанская область – 80,66%;

  • Восточно-Казахстанская область – 77,49%;

  • Нур-Султан – 57,06%;

  • Алматы – 33,3%;

  • Шымкент – 72,53%.

Всего на референдуме могли проголосовать более 11,7 млн граждан.

Комиссии референдума, по словам Мухтара Ермана, приступили к подсчету голосов.

Мы ожидаем поступление протоколов территориальных комиссий в электронном виде завтра. Предварительные итоги голосования будут представлены на брифинге, о времени которого будет объявлено дополнительно. Мухтар Ерман
Мадина Мамырханова
Референдум в Казахстане Казахстан
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