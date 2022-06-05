Более 8 млн казахстанцев проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию

Фото: Zakon.kz

Референдум по поправкам в Конституцию завершился в Казахстане. Всего в нем приняли участие более 8 млн граждан. Об этом на брифинге сообщил секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман, передает корреспондент Zakon.kz.