Более 8 млн казахстанцев проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию
Центральная комиссия референдума сообщает, что на 22:00 времени Нур-Султана голосование завершено на всех участках страны и 245 зарубежных участках. На 40 участках при представительствах РК за рубежом голосование еще продолжается. По предварительным оперативным данным, по стране проголосовало более 8 млн избирателей, или 68,44% граждан, имеющих право голоса. Секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман
По регионам предварительная явка на 22:00 выглядит следующим образом:
Акмолинская область – 73,81%;
Актюбинская область – 58,06%;
Алматинская область – 72,83%;
Атырауская область – 67,68%;
Западно-Казахстанская область – 69,37%;
Жамбылская область – 69,59%;
Карагандинская область – 77,39%;
Костанайская область – 72,28%;
Кызылординская область – 79,89%;
Мангистауская область – 61,19%;
Павлодарская область – 75,53%;
Северо-Казахстанская область – 75,49%;
Туркестанская область – 80,66%;
Восточно-Казахстанская область – 77,49%;
Нур-Султан – 57,06%;
Алматы – 33,3%;
Шымкент – 72,53%.
Всего на референдуме могли проголосовать более 11,7 млн граждан.
Комиссии референдума, по словам Мухтара Ермана, приступили к подсчету голосов.
Мы ожидаем поступление протоколов территориальных комиссий в электронном виде завтра. Предварительные итоги голосования будут представлены на брифинге, о времени которого будет объявлено дополнительно. Мухтар Ерман