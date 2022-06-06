В WhatsApp можно будет восстановить удаленные сообщения

Команда мессенджера WhatsApp тестирует функцию, которая позволит вернуть удаленное сообщение, передает Zakon.kz.

После нажатия кнопки «Удалить у меня» теперь появится кнопка «Отменить».

По информации разработчиков, это даст пользователям несколько секунд, чтобы отменить удаление, если оно было произведено по ошибке.

Как сообщает ixbt.com, новшество было замечено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.22.13.5. Пока неясно, когда возможность отмены удаления сообщений появится в стабильных версиях WhatsApp для iOS и Android.