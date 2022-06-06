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Психологическую службу планируют создать в казахстанских школах

создание психологической службы в школах Фото: Zakon.kz
Министерство образования и науки разработало проект правил деятельности психологической службы в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на сохранение и укрепление психологического благополучия школьников, создание благоприятного психологического климата между участниками образовательного процесса, оказание социального, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с учетом индивидуальных возможностей и особых потребностей.

Задачи психологической службы:

  1. обеспечение индивидуального подхода, содействие личностному развитию и психологической устойчивости обучающихся, обеспечение безопасных условий их психического и физического развития и обучения, помощь в решении психолого-педагогических и социальных проблем;

  2. комплексная диагностика возможностей и особенностей развития детей для предупреждения возникновения проблем развития и обучения, сопровождение всех участников образовательного процесса;

  3. разработка и реализация индивидуально-развивающих программ психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями, адаптация образовательных программ к возможностям и способностям обучающихся на основе выявления и оценки их особых образовательных потребностей;

  4. обеспечение междисциплинарного, командного эффективного взаимодействия педагогов и специалистов по сопровождению участников образовательного процесса, создание необходимых условий для воспитания, обучения и развития, социализации обучающихся с учетом индивидуальных возможностей и особых потребностей;

  5. регулирование взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса, поддержка отношений, сотрудничества и взаимопомощи;

  6. консультативно-методическая помощь педагогам и семье обучающегося с учетом разнообразия потребностей для обеспечения качественного образования для всех;

  7. повышение психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса.

Предусматривается, что в состав психологической службы входят заместители руководителя (директора) организации образования, педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, специальные педагоги, педагоги-ассистенты, педагоги-предметники, медицинский работник.

Состав психологической службы утверждается приказом руководителя организации образования.

У каждого специалиста психологической службы своя роль в этом процессе.

В целом психологическая служба осуществляет свою деятельность в диагностическом, консультативном, информационно-разъяснительном, развивающем и организационно-методическом направлениях.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 17 июня.

Лариса Черненко
Открытые НПА МОН РК Казахстан
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