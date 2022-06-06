Психологическую службу планируют создать в казахстанских школах

Документ направлен на сохранение и укрепление психологического благополучия школьников, создание благоприятного психологического климата между участниками образовательного процесса, оказание социального, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с учетом индивидуальных возможностей и особых потребностей.

Задачи психологической службы:

обеспечение индивидуального подхода, содействие личностному развитию и психологической устойчивости обучающихся, обеспечение безопасных условий их психического и физического развития и обучения, помощь в решении психолого-педагогических и социальных проблем;

комплексная диагностика возможностей и особенностей развития детей для предупреждения возникновения проблем развития и обучения, сопровождение всех участников образовательного процесса;

разработка и реализация индивидуально-развивающих программ психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями, адаптация образовательных программ к возможностям и способностям обучающихся на основе выявления и оценки их особых образовательных потребностей;

обеспечение междисциплинарного, командного эффективного взаимодействия педагогов и специалистов по сопровождению участников образовательного процесса, создание необходимых условий для воспитания, обучения и развития, социализации обучающихся с учетом индивидуальных возможностей и особых потребностей;

регулирование взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса, поддержка отношений, сотрудничества и взаимопомощи;

консультативно-методическая помощь педагогам и семье обучающегося с учетом разнообразия потребностей для обеспечения качественного образования для всех;