Imanbek присоединился к челленджу полиции

Челлендж «Здоровый образ жизни, здоровая нация!» запустили полицейские совместно со знаменитыми спортсменами и представителями спортшкол. Его поддержал известный диджей Иманбек Зейкенов, передает Zakon.kz.

Всех приветствую. Хочу сказать, что я против наркотиков. Наркотики – это зло, ребята, – обратился к молодежи обладатель премии Grammy Imanbek.

Также к челленджу присоединился президент Федерации спортивной борьбы, грэпплинга Павлодарской области — Заирбек Абылкадыров.

Цель этого челленджа — популяризация здорового образа жизни, выработка негативного отношения к наркотикам у подрастающего поколения.

Как рассказали в ДП Павлодарской области, в течение весны дистанцию в несколько километров пробежали сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности, волонтеры и участники движения за здоровый образ жизни. Активное участие в челлендже принимали и учащиеся области.