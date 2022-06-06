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Imanbek присоединился к челленджу полиции

Иманбек Фото: Instagram/imanbekmusic
Челлендж «Здоровый образ жизни, здоровая нация!» запустили полицейские совместно со знаменитыми спортсменами и представителями спортшкол. Его поддержал известный диджей Иманбек Зейкенов, передает Zakon.kz.
Всех приветствую. Хочу сказать, что я против наркотиков. Наркотики – это зло, ребята, – обратился к молодежи обладатель премии Grammy Imanbek.

Также к челленджу присоединился президент Федерации спортивной борьбы, грэпплинга Павлодарской области — Заирбек Абылкадыров.

Цель этого челленджа — популяризация здорового образа жизни, выработка негативного отношения к наркотикам у подрастающего поколения.

Как рассказали в ДП Павлодарской области, в течение весны дистанцию в несколько километров пробежали сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности, волонтеры и  участники движения за здоровый образ жизни. Активное участие в челлендже принимали и учащиеся области.

Ирина Лукичева
Павлодарская область
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