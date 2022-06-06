5-летний мальчик заблудился на трассе в ВКО

Экипаж патрульной полиции заметил пятилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок был растерян, увидев полицейских, заплакал. Мальчик рассказал, что уехал из дома и заблудился, передает Zakon.kz.

Выяснилось, что мальчик проживает в селе Маяк в четырех километрах от города Алтай. Оттуда он решил самостоятельно доехать к своей маме, которая работает в городе.

В селе Маяк ребенок был со своей бабушкой. Она занималась домашними делами и не заметила, как внук уехал со двора дома на велосипеде.

Патрульные отдела полиции района Алтай вернули мальчика родным. По словам полицейского Сырыма Каликан, автомобильная дорога, где был найден ребенок, является трассой республиканского значения. Здесь ежедневно проезжает большое количество автомобилей.