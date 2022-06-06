Касым-Жомарт Токаев: Референдум стал важной вехой в истории нашей страны
Референдум стал важной вехой в истории нашей страны, показал сплоченность и готовность нации к реальным переменам. Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества. Благодарю всех, кто пришел на избирательный участок и поддержал начатые в стране преобразования. Проявив подлинный патриотизм, вы внесли весомый вклад в поступательное развитие Казахстана. Признателен всем согражданам, кто воспользовался законным правом и высказал свою позицию в этот судьбоносный для страны момент. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, изменения в Основной закон – это не конечная стадия, а только начало реформ. будет продолжена всесторонняя модернизация страны. На базе обновленной Конституции будет сформирована более эффективная модель функционирования всех институтов власти, укреплены механизмы сдержек и противовесов между ними.
Последовательные политические преобразования будут способствовать развитию национальной экономики, укреплению национального предпринимательства. Предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства.
Важно искоренить все искусственные монополии, поставить надежный заслон коррупции. Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Впереди огромная работа по реальной диверсификации экономики. Предстоит принять меры по развитию высокопродуктивного сельского хозяйства, мощной транспортно-логистической системы, повсеместно сформировать цифровую экосистему.
Главными двигателями устойчивого развития нашей страны должны стать труд, знания и гражданская активность. Только так мы сможем создать самодостаточный средний класс и эффективную экономику. Такая экономика будет нацелена на справедливое распределение доходов, создание качественных рабочих мест, неуклонное повышение уровня жизни и полноценную самореализацию всех граждан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев