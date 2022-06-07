Таксистам и курьерам в Казахстане будут предоставлять соцпакет

Казахстанцам, работающим на онлайн-платформах, будут предоставлять социальный пакет. Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила о запуске пилотного проекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства отметил, что порядка 500 тыс. человек в стране работают на онлайн-платформах. В связи с этим он спросил главу Минтруда, что делает ведомство для вовлечения этой категории граждан в систему социального обеспечения.

На прошлой неделе мы встретились с операторами восьми основных платформ. Они полностью согласны вовлечь граждан, занятых на платформах, в систему социальной защиты. Поэтому с 1 июля в пилотном режиме, согласно специфике каждой платформы, мы отработаем... Также мы будем пилотировать, апробировать. По результатам в законодательство будут внесены необходимые изменения, – рассказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

Алихан Смаилов заявил, что поддерживает пилотный проект Минтруда.