Казахстанские теннисистки сыграют финал Кубка Билли Джин Кинг – 2022 в Глазго
В финальном раунде за звание сильнейшей теннисной сборной мира поборются Австралия, Бельгия, Канада, Чехия, Италия, Казахстан, Польша, Испания, Словакия, Швейцария и США.
Команда Великобритании, проигравшая на квалификационном этапе, на правах хозяйки турнира станет 12-м участником.
Согласно жеребьевке, все сборные будут распределены на четыре подгруппы, победители которых встретятся дальше уже в полуфинале.
Стоит отметить, что Глазго также стал одним из четырех городов-хозяев группового этапа Кубка Дэвиса – 2022. Свое мастерство там покажут теннисисты группы D: США, Великобритания, Казахстан и Нидерланды.
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