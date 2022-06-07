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Казахстанские теннисистки сыграют финал Кубка Билли Джин Кинг – 2022 в Глазго

Теннис Глазго Кубок БДК Фото: ktf.kz
Международная федерация тенниса (ITF) объявила шотландский город Глазго местом проведения финальной части Billie Jean King Cup 2022. Соревнования пройдут c 8 по 13 ноября, сообщает Zakon.kz.

В финальном раунде за звание сильнейшей теннисной сборной мира поборются Австралия, Бельгия, Канада, Чехия, Италия, Казахстан, Польша, Испания, Словакия, Швейцария и США.

Команда Великобритании, проигравшая на квалификационном этапе, на правах хозяйки турнира станет 12-м участником.

Согласно жеребьевке, все сборные будут распределены на четыре подгруппы, победители которых встретятся дальше уже в полуфинале.

Стоит отметить, что Глазго также стал одним из четырех городов-хозяев группового этапа Кубка Дэвиса – 2022. Свое мастерство там покажут теннисисты группы D: США, Великобритания, Казахстан и Нидерланды.

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Куандык Шынасилов
Великобритания
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