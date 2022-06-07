Сильная жара и дожди с грозами – прогноз погоды в Казахстане на 8 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8 июня. В разных регионах страны ожидаются град, шквал, дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

На юго-западе, северо-западе, севере, в центре и на юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. Также возможны град, шквал. На остальной территории РК установится погода без осадков. РГП «Казгидромет»

По республике синоптики прогнозируют усиление ветра, на юго-западе, севере – пыльную бурю.

На севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на севере, западе, днем на большей части области – усиление ветра.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области – гроза, шквал, град, на севере, востоке области – усиление ветра.

На севере, западе Акмолинской области – гроза, днем град, на юго-востоке области пыльная буря, на севере, западе, востоке области – усиление ветра.

Днем в горных районах Алматинской области – гроза, в районе Жаланашколя и в горных районах области – усиление ветра.

На юге Мангистауской области – гроза, пыльная буря, ночью на юге, днем на западе, юге, востоке области – усиление ветра.

Днем в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, ночью на северо-востоке области, в горных районах – усиление ветра.

Днем на севере, западе Карагандинской области – гроза, на западе, севере, востоке области – усиление ветра.

Днем в центре Кызылординской области – пыльная буря, в центре, на юге области – усиление ветра.

На севере, востоке Актюбинской области, днем в северной половине, на востоке Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Павлодарской области – усиление ветра.

Днем в Алматинской, Кызылординской, Жамбылской областях, на западе, севере Туркестанской области, на юге Карагандинской области – сильная жара.

В центре Кызылординской области, на западе, востоке Карагандинской области, на западе Алматинской области, на юге Костанайской области, на востоке Актюбинской области – чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Днем пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +30...+32°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +30...+32°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +35...+37°С.