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МВД и Halyk Bank запустили сервис проверки истории авто

история, машина, приобретение, банк, МВД Фото: pexels
При приобретении автомобиля на вторичном рынке казахстанцы теперь смогут узнать его историю через новый сервис в Halyk Homebank – «История владения авто».

Сервис позволит помочь выяснить будущему автовладельцу — был ли транспорт переоборудован или находится в залоге.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо в разделе «Госуслуги» выбрать пункт «История владения авто», заполнить онлайн-форму, указав государственный номерной знак (ГРНЗ) и номер технического паспорта (СРТС). Далее следует нажать «Поиск» и появится полная история транспортного средства (ТС).

Клиенты банка смогут получить следующую информацию:

  • дату первичной постановки на учет в Казахстане;

  • тип владельца (физ. или юрлицо, количество предыдущих владельцев);

  • место регистрации ТС;

  • сведения об автомобиле, включая марку, модель и модификацию;

  • год выпуска;

  • цвет;

  • наличие обременений (сведения о залоге);

  • наличие совладельцев;

  • особые отметки (наличие переоборудований/дополнительного оборудования).

Стоит отметить, что сервис был разработан в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Информационно-производственным центром МВД РК.

Анастасия Московчук
МВД РК Казахстан
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