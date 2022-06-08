МВД и Halyk Bank запустили сервис проверки истории авто
Фото: pexels
При приобретении автомобиля на вторичном рынке казахстанцы теперь смогут узнать его историю через новый сервис в Halyk Homebank – «История владения авто».
Сервис позволит помочь выяснить будущему автовладельцу — был ли транспорт переоборудован или находится в залоге.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо в разделе «Госуслуги» выбрать пункт «История владения авто», заполнить онлайн-форму, указав государственный номерной знак (ГРНЗ) и номер технического паспорта (СРТС). Далее следует нажать «Поиск» и появится полная история транспортного средства (ТС).
Клиенты банка смогут получить следующую информацию:
дату первичной постановки на учет в Казахстане;
тип владельца (физ. или юрлицо, количество предыдущих владельцев);
место регистрации ТС;
сведения об автомобиле, включая марку, модель и модификацию;
год выпуска;
цвет;
наличие обременений (сведения о залоге);
наличие совладельцев;
особые отметки (наличие переоборудований/дополнительного оборудования).
Стоит отметить, что сервис был разработан в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Информационно-производственным центром МВД РК.
0
КОММЕНТАРИИ