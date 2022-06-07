Пика роста цен к середине 2022 года ожидает Всемирный банк

Всемирный банк (ВБ) опубликовал доклад, согласно которому пик инфляции ожидается к середине этого года, а затем последует постепенное снижение, передает Zakon.kz.

Ожидается, что инфляция достигнет пика примерно в середине 2022 года, а затем будет постепенно снижаться по мере замедления глобального роста, смещения спроса от товаров в сторону услуг, налаживания цепочек поставок и снижения цен на сырьевые товары, в том числе на энергетику, – цитируют РИА Новости доклад ВБ.

Отмечается, что банк понизил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год с 4,1% в январе до 2,9% и на 2023 год – с 3,2 до 3%. Эксперты объясняют замедление пандемией коронавируса, а также ситуацией в Украине, которая, как отмечается, ведет к росту цен на сырье и увеличивает риски перебоев с поставками.

Ситуацию сравнивают с 1973 годом, когда инфляция подскочила до 10,3% при росте цен на нефть. Инфляция оставалась высокой вплоть до рецессии 1982 года.

При этом некоторые исследователи считают, что опыт борьбы 1970-х годов поможет предотвратить такое развитие событий.