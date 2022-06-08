Таксист обокрал квартиру нетрезвого пассажира в Нур-Султане

Гражданина Таджикистана подозревают в том, что он украл у клиента сотовый телефон, планшет, деньги, кроссовки и шлепанцы, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился житель столицы, который рассказал, что накануне был в гостях, где употреблял спиртные напитки. В 23:00 он вызвал такси, чтобы доехать до своего дома.

Доехав до указанного адреса, водитель такси попросил у клиента попить воды и зашел с ним в квартиру, где нетрезвый астанчанин заснул. Увидев состояние мужчины, водитель решил совершить кражу и начал обыскивать квартиру.

Добычей таксиста стали сотовый телефон, планшет, 100 тысяч тенге, кроссовки и шлепанцы. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По подозрению в совершении квартирной кражи задержан 41-летний гражданин Таджикистана, занимавшийся частным извозом на территории столицы. Он дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

Проводится досудебное расследование.