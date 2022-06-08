Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Таксист обокрал квартиру нетрезвого пассажира в Нур-Султане

таксист обворовал квартиру Фото: pixabay
Гражданина Таджикистана подозревают в том, что он украл у клиента сотовый телефон, планшет, деньги, кроссовки и шлепанцы, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился житель столицы, который рассказал, что накануне был в гостях, где употреблял спиртные напитки. В 23:00 он вызвал такси, чтобы доехать до своего дома.

Доехав до указанного адреса, водитель такси попросил у клиента попить воды и зашел с ним в квартиру, где нетрезвый астанчанин заснул. Увидев состояние мужчины, водитель решил совершить кражу и начал обыскивать квартиру.

Добычей таксиста стали сотовый телефон, планшет, 100 тысяч тенге, кроссовки и шлепанцы. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По подозрению в совершении квартирной кражи задержан 41-летний гражданин Таджикистана, занимавшийся частным извозом на территории столицы. Он дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

Проводится досудебное расследование.

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Казахстанцы могут полететь на Мальдивы бесплатно
С 1 сентября в Казахстане первоклассники не будут изучать иностранный язык
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
Холодную воду отключат на день в двух районах Алматы
Штормовое предупреждение на 7 июня: гроза, град и шквал
Родительские собрания в школах Казахстана будут проводить по-новому
Какие настройки смартфона не стоит менять
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления