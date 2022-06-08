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Оклады работников предприятий и организаций выросли на 20,3% в 2021 году

выросли оклады в Казахстане в 2021 году Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в 2021 году среднемесячная заработная плата одного работника в Казахстане выросла по сравнению с 2020 годом на 17,5%, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Нацбюро, рост заработной платы обеспечивался главным образом за счет увеличения тарифных ставок и должностных окладов, а также объемов премиальных или единовременных выплат.

В среднем в 2021 году тарифные ставки и должностные оклады работников предприятий и организаций выросли на 20,3%. Наибольший рост должностных окладов в 2021 году зафиксирован в сфере образования и здравоохранения – на 28,1% и 34,4% соответственно, а также в сфере оптовой и розничной торговли – на 25,9%.Бюро национальной статистики

У работников промышленности, строительства и транспорта рост должностных окладов в среднем составил 12-15% от уровня 2020 года. Не изменились должностные оклады у работников искусства, развлечения и отдыха, а также услуг по проживанию и питанию.

При этом указывается, что у работников финансовой и страховой деятельности промышленности, а также транспорта и складирования и оптовой и розничной торговли высокий уровень оплаты труда на треть обеспечивается за счет премий и единовременных выплат.

Лариса Черненко
Казахстан
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