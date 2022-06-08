Наказание за бездействие для высокопоставленных силовиков ужесточат в Казахстане

Для лиц на ответственной госдолжности или глав правоохранительных, специальных госорганов увеличат срок лишения свободы за бездействие на службе. Эта норма содержится в одобренных Мажилисом поправках, передает Zakon.kz.

Представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы», депутат Гульнара Бижанова рассказала, что основные положения документа были рассмотрены ранее в первом чтении. Но в связи с поручениями главы государства, данными после январских событий, совместно с правоохранительным блоком был внесен ряд поправок.

Она уточнила, что поправки условно можно разделить на три части – это усиление правовой защищенности сотрудников силового блока, их социального обеспечения, стимулирования и повышения мотивации, а также уровня ответственности их руководителей.

Касательно уровня ответственности, по ее словам, это один из важных блоков, который решает вопросы усиления самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышения ответственности их руководителей.

Мы предлагаем изменения в ряд законов, в частности, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, законы «О чрезвычайном положении», «О военном положении», «О Нацгвардии» и другие. Вводится уголовная ответственность за новые составы. К примеру, за нарушения по статье 370-1. «Бездействие по службе лица, занимающего ответственную государственную должность, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа» следует наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет либо лишения свободы на тот же срок. Следующая – статья 370-2 «Отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы», которая предусматривает наказание от штрафа в размере 120 МРП до более жесткого в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Думаю, что эти статьи не требуют комментария. Их названия говорят сами за себя. Гульнара Бижанова

Отдельно она остановилась на статье 452-1 – «Бездействие по службе начальника». Согласно поправкам, по этой статье предусматривается уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до семи лет либо лишения свободы на тот же срок, когда в условиях ЧП существует прямая угроза жизни и здоровью мирного населения, происходит захват зданий, разгром имущества, мародерства, а при этом местные начальники бездействуют.

Все это мы наблюдали в январе. К большому стыду и разочарованию общества, ряд ответственных руководителей бездействовали, а кто-то спрятался или даже сбежал. Это безответственно и преступно! Особенно во время массовых беспорядков, переросших в терроризм. Гульнара Бижанова

Она добавила, что также проведена ревизия отраслевых законов.

В январские дни обнаружились нестыковки в ряде законов, вследствие которых отсутствовала должная координация действий силовых органов, оперативных штабов, практически отсутствовало единство сил и средств по ликвидации ЧП. Поэтому, в отраслевых законах теперь вводится персональная ответственность руководителей госорганов по предупреждению и ликвидации ЧС социального характера. В свою очередь президент наделяется дополнительными полномочиями по обеспечению режимов ЧП и ЧС социального характера. Гульнара Бижанова

Теперь, как уточнила парламентарий, когда вводится ЧП, президент обязательно создает госкомиссию по обеспечению такого режима, назначает ее председателя. Им может быть представитель любого госоргана или правоохранительного блока. Аналогично и коменданта местности.

Вдобавок были разделены понятия «кризисной ситуации» и «кризисной ситуации в социально-экономической сфере», четко разграничены вопросы республиканского и региональных оперативных штабов и госорганов. Решения оперштабов теперь будут обязательными для исполнения всеми гражданами.

При ЧС социального характера средства и линии связи центральных и местных госорганов не будут отключаться. Сюда же отнесены органы внутренних дел, экстренные службы – скорая помощь, спасатели МЧС и пожарные, организации по перевозке боеприпасов и другие. В январе, как вы знаете, с этим были проблемы. Четко разграничили – когда и при каких обстоятельствах вводится ЧП, а когда ЧС социального характера. Сейчас в законах этого нет. Поэтому в «час-икс» возникла неразбериха. Между тем, для каждого случая свои особые условия. К примеру, массовые забастовки – это ЧС социального характера, а массовые беспорядки с оружием в руках – это ЧП. И в первом, и во во-втором случаях есть свои особенности и свой правовой режим. Гульнара Бижанова

Сейчас по закону при ЧС социального характера нельзя использовать войска. Теперь же на основании указа президента по предложению оперативного штаба это станет возможным. Комендант местности самостоятельно сможет обращаться к президенту с просьбой применить Вооруженные силы для ликвидации ЧС природного и техногенного характера, проведения антитеррористических операций, усиления охраны госграницы, обеспечения режима ЧП, а также когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политическая стабильность Казахстана, безопасность ее граждан находятся под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование конституционных органов государства.