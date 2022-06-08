Кто вошел в комиссию по возврату выведенных из Казахстана денег
Согласно указу, образована межведомственная комиссия с целью возврата в Казахстан финансовых средств, незаконно выведенных из страны, а также выявления монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов, полученных незаконным путем, и их возврата государству.
В межведомственную комиссию вошли:
Генеральный прокурор РК — председатель,
заместитель Генерального прокурора РК — заместитель председателя,
председатель Национального банка РК;
заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК;
заместитель премьер-министра – министр финансов РК;
председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына»;
председатель Комитета национальной безопасности РК;
председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК;
председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;
председатель Агентства РК по финансовому мониторингу;
председатель Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
министр внутренних дел РК;
министр юстиции РК.
Межведомственной комиссии предписано в недельный срок внести на рассмотрение президента РК проект Положения о межведомственной комиссии.
Кроме того, необходимо раз в две недели докладывать главе государства о проводимой работе.
Указ вводится в действие со дня подписания.