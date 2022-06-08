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Кто вошел в комиссию по возврату выведенных из Казахстана денег

создана комиссия по возврату вывезенных за рубеж денег Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 июня 2022 года подписал указ «О межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов», сообщает Zakon.kz.

Согласно указу, образована межведомственная комиссия с целью возврата в Казахстан финансовых средств, незаконно выведенных из страны, а также выявления монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов, полученных незаконным путем, и их возврата государству.

В межведомственную комиссию вошли:

  • Генеральный прокурор РК — председатель,

  • заместитель Генерального прокурора РК — заместитель председателя,

  • председатель Национального банка РК;

  • заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК;

  • заместитель премьер-министра – министр финансов РК;

  • председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына»;

  • председатель Комитета национальной безопасности РК;

  • председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК;

  • председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;

  • председатель Агентства РК по финансовому мониторингу;

  • председатель Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);

  • министр внутренних дел РК;

  • министр юстиции РК.

Межведомственной комиссии предписано в недельный срок внести на рассмотрение президента РК проект Положения о межведомственной комиссии.

Кроме того, необходимо раз в две недели докладывать главе государства о проводимой работе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Лариса Черненко
Токаев Касым-Жомарт
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