Кто вошел в комиссию по возврату выведенных из Казахстана денег

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 июня 2022 года подписал указ «О межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов», сообщает Zakon.kz.

Согласно указу, образована межведомственная комиссия с целью возврата в Казахстан финансовых средств, незаконно выведенных из страны, а также выявления монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов, полученных незаконным путем, и их возврата государству.

В межведомственную комиссию вошли:

Генеральный прокурор РК — председатель,

заместитель Генерального прокурора РК — заместитель председателя,

председатель Национального банка РК;

заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК;

заместитель премьер-министра – министр финансов РК;

председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына»;

председатель Комитета национальной безопасности РК;

председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК;

председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;

председатель Агентства РК по финансовому мониторингу;

председатель Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);

министр внутренних дел РК;

министр юстиции РК.

Межведомственной комиссии предписано в недельный срок внести на рассмотрение президента РК проект Положения о межведомственной комиссии.

Кроме того, необходимо раз в две недели докладывать главе государства о проводимой работе.

Указ вводится в действие со дня подписания.