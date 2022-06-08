«Большая победа»: Мажилис решил обложить нагреваемый табак 70%-ным акцизом
Депутаты Мажилиса Парламента РК после долгих обсуждений решили пересмотреть ставки акцизов на нагреваемый табак в сторону увеличения. Они уверены, что эта норма не только позволит сохранить здоровье населения, но и повысит поступления в бюджет страны.
Указанная норма заложена в поправках в Налоговый кодекс Казахстана. Представил проект закона депутат Мажилиса Аманжан Жамалов.
Он отметил, что документ разработан для реализации поручений главы государства.
В рамках работы над проектом закона депутатами внесены поправки, в том числе касающиеся установления ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком на уровне 70% от размера ставок акцизов на сигареты, а также изменение единицы измерения с килограмма на штуки. Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов
Позже в кулуарах Мажилиса он сообщил, что было много споров вокруг акцизов на нагреваемый табак.
Основной спор вызывали акцизы на стики (для устройств нагревания табака. – Прим. ред.). Вы знаете, что по воздействию на организм, никотиносодержанию и другим параметрам они, по выводам ВОЗ, ничуть не менее вредны, чем обычные сигареты. Сегодня принято решение депутатами обложить эти стики акцизами. Принято решение ввести на них акцизы в размере 70% от акцизов на сигареты обычные. Аманжан Жамалов
Депутат Зарина Камасова назвала эту норму «большой победой». Она рассказала, что в течение 10 лет акцизы на стики составляли всего лишь 20%.
Это очень мало, это примерно 2400 тенге с чем-то, тогда как у соседей в Кыргызстане составляет 80%, Украине – 100%. Мы, депутатский корпус, нас 18 человек, просили увеличить (ставки акцизо., – Прим. ред.) на 100%, но нам поддержали на 70%. Это очень хорошо. Это примерно почти 49 млрд тенге дополнительных поступлений в бюджет будет. И теперь самое главное – единица измерения не в кг, а поштучно, как на сигареты. Депутат Мажилиса Парламента РК Зарина Камасова
По ее словам, позицию депутатов нижней палаты Парламента поддержали и в Миннацэкономики, и в Минздраве.
Я рада, что у нас такая хорошая поправка вошла в этот закон. Во-первых, это здоровье молодого поколения. Нельзя экономить на здоровье, мы же получим через 10-20 лет непонятно что. Во-вторых, это повышение поступлений в бюджет, большие деньги.Зарина Камасова